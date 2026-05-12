P. Pellegrini odcestuje na samit Bukureštskej deviatky do Rumunska
Samit B9 patrí medzi kľúčové koordinačné stretnutia spojencov pred nadchádzajúcim samitom NATO v Ankare.
Bratislava 12. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje v utorok večer do rumunskej Bukurešti, kde sa v stredu (13. 5.) zúčastní na samite Bukureštskej deviatky (B9). Rokovania lídrov krajín východného krídla NATO hostí rumunský prezident Nicuşor Dan. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Prezident SR sa do Rumunska presunie po samite prezidentov krajín Slavkovského formátu v Bratislave spoločne s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom. Obaja prezidenti do Bukurešti poletia českým vládnym špeciálom,“ priblížila kancelária prezidenta.
V Bukurešti budú lídri rokovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete, o bezpečnosti na východnom krídle NATO, posilňovaní odolnosti a obranyschopnosti Aliancie, ako aj európskych spojencov voči súčasným hrozbám. Rokovania sa dotknú aj budovania spôsobilostí členských štátov, investícií do obrany a rozvoja obranného priemyslu. Súčasťou pracovného obeda bude diskusia o situácii na Ukrajine za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Samit B9 patrí medzi kľúčové koordinačné stretnutia spojencov pred nadchádzajúcim samitom NATO v Ankare. Na rokovaniach sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, zástupcovia krajín východného krídla Aliancie, ako aj predstavitelia severských krajín Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska.
Po skončení rokovaní navštívi prezident SR aj medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA). Patrí medzi najvýznamnejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora.
