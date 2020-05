P. Pellegrini: Odmietam snahy umlčať kritické hlasy v Smere-SD

Bratislava 21. mája (TASR) - Videnie politického sveta predsedu Smeru-SD Roberta Fica a podpredsedu Petra Pellegriniho sa rozchádzajú. Dokazuje to podľa Pellegriniho list Fica adresovaný spolustraníkom. Pellegrini podľa svojich slov odmieta snahu umlčať "čoraz intenzívnejšie kritické hlasy". Iný názor nepovažuje Pellegrini za poškodzovanie záujmov Smeru-SD.



"List pána predsedu len potvrdzuje, že jeho a moje videnie politického sveta a budúcnosti sa značne rozchádzajú. Odmietam snahu umlčať čoraz intenzívnejšie kritické hlasy, ktoré sa vnútri strany ozývajú, a nepovažujem vyjadrenie iného názoru za hlboké poškodzovanie záujmov Smeru," uviedol Pellegrini pre TASR v reakcii na slová v liste.



Pellegrini tiež pripomenul, že neoddeliteľnou súčasťou sociálnej demokracie je jasný postoj proti fašizmu a nespolupráca so subjektmi, ktoré túto politiku presadzujú.



Podpredseda Smeru-SD Richard Raši sa k listu vyjadrovať nechcel, pretože to považuje za internú záležitosť strany.



Fico kritizuje členov predsedníctva a poslancov za ich verejné vyjadrenia k situácii v strane. V liste, ktorý im adresoval, ich okrem iného dôrazne žiada, aby sa zdržali verejných vyhlásení o vnútornom živote strany. Kritizuje ich za odchod Jána Podmanického, hovorí o "odsúdeniahodnej politickej naivite" a vyhlasuje, že "natláčanie strany do bezhodnotového liberálneho priestoru" bude považovať za konanie poškodzujúce záujmy Smeru-SD.