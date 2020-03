Pellegrini: Odovzdávame plne funkčný štát, avšak v ťažkom čase

Bratislava 19. marca (TASR) – Nová vláda Igora Matoviča dostane od končiaceho vládneho kabinetu plne funkčný štát, avšak pre situáciu okolo nového koronavírusu v ťažkom čase. Vyhlásil to dosluhujúci premiér Peter Pellegrini po dnešnom rokovaní vlády, ktoré bolo pre tento kabinet posledným.







Zajtra totiž podá súčasná vláda demisiu. Novú vládu na čele s budúcim premiérom Matovičom vymenuje prezidentka SR Zuzana Čaputová v sobotu.







"Odovzdávame novej vláde plne funkčný štát s kopou šikovných ľudí a je na novej vláde, ako to uchopí," vyhlásil Pellegrini po poslednom rokovaní vlády, na ktorom odvolali všetkých súčasných štátnych tajomníkov i vedúceho Úradu vlády SR. Vládny kabinet, na ktorého čele stál, podľa neho podával maximálne profesionálny výkon a ani jeden minister či ministerka z neho nemuseli odísť pre kauzu či svoju neschopnosť.



Kľúčovou prioritou novej vlády bude podľa končiaceho premiéra boj s novým koronavírusom, ochrana zdravia a bezpečnosť ľudí. "Nech sa novej vláde darí a prináša ľuďom čo najlepšie riešenia," podotkol Pellegrini, ktorý sa poďakoval končiacim ministrom za ich odvedenú prácu. Odporučil im, aby nevnímali hodnotenia, ktoré im vystavia médiá a jednotliví novinári, ale aby sa riadili tým, ako to vnímajú a čo hovoria bežní ľudia.