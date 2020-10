P. Pellegrini: Opatrenia prijaté vládou vzbudzujú mnohé otázniky

Bratislava 23. októbra (TASR) - Opatrenia, príkazy a zákazy, ktoré vo štvrtok (22. 10.) prijala vláda, vzbudzujú mnohé otázky o tom, ako bude vyzerať náš život v nasledujúcich dňoch. Poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (nezaradený), pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD, to uviedol na sociálnej sieti. Skonštatoval, že vláda nedala občanom na výber, buď musia ísť na celoplošné testovanie, alebo zostať v karanténe.



"Hoci mnohí majú obavy a mnohí sa testovania bojíme, chápem aj to, že väčšina z vás si nemôže dovoliť zostať desať dní v karanténe bez príjmu," povedal vo videu.



Niektoré opatrenia zároveň označil za absurdné. "Vláda rozhodla, že v nasledujúcich týždňoch nezavrie ani jeden obchod, ale na druhej strane nám všetkým zakázala nám do tých prevádzok chodiť," uviedol ako príklad. Ľudí vyzval na opatrnosť.