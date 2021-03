P. Pellegrini: Politickú zodpovednosť za šéfa SIS nesie predseda vlády

Bratislava 11. marca (TASR) - Politickú zodpovednosť za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského nesie v plnej miere predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). Expremiér a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini to uviedol v reakcii na štvrtkové zadržanie Pčolinského.



"Riaditeľ SIS je priamym nominantom a aj priamym podriadeným predsedu vlády SR bez ohľadu na to, kto ho do tejto funkcie odporučil. Priamu politickú zodpovednosť za Vladimíra Pčolinského preto v plnej miere nesie Igor Matovič," skonštatoval Pellegrini.



Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno. Dôvodom majú byť podozrenia z korupcie. Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ zadržanie nekomentoval. Pčolinský je nominantom Sme rodina. Vo funkcii je od apríla 2020.





PS: Zadržanie V. Pčolinského je zlyhaním hnutia Sme rodina i celej vlády



Zadržanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského je zlyhaním hnutia Sme rodina v obsadení jedného z najdôležitejších bezpečnostných postov v štáte a zároveň zlyhaním celej vlády, že túto kľúčovú nomináciu nedokázala ustriehnuť. Uviedli to predstavitelia mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS), pričom poukázali aj na medzinárodný rozmer záležitosti.



"Vzhľadom na minulosť predsedu hnutia Borisa Kollára nejde, žiaľ, o prekvapenie," mieni o kauze predsedníčka PS Irena Bihariová. Žiada urýchlenú výmenu na poste šéfa spravodajskej služby, zároveň to, aby Pčolinského nástupcom nebol ďalší nominant Sme rodina.



Europoslanec a podpredseda PS Michal Šimečka upozornil na zníženie kredibility Slovenska v prípade medzinárodnej kooperácie tajných služieb a bezpečnostných zložiek. "Podozrenie či priamo obvinenie šéfa SIS z korupcie môže výrazne ohroziť ochotu partnerov zdieľať s nami informácie," upozornil.