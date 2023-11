P. Pellegrini potvrdil, že uvažuje nad prezidentskou kandidatúrou

Bratislava 12. novembra (TASR) - Predseda parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini uvažuje nad prezidentskou kandidatúrou. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Postupne podľa jeho slov prichádza čas, keď bude musieť svoje rozhodnutie oznámiť.



"Rešpektujte, že ešte oficiálne rozhodnutie nepadlo, ale ja to nebudem naťahovať," podotkol. Poukázal tiež na to, že sa blíži termín, keď bude musieť ako predseda parlamentu vypísať prezidentské voľby. Deklaroval, že sa bude snažiť zvoliť termín volieb tak, aby neboli v žiadnom kraji jarné prázdniny.



Opozičný poslanec parlamentu a šéf strany SaS Richard Sulík kritizoval, že Pellegrini rozhodnutie o prípadnej prezidentskej kandidatúre ešte neoznámil. "Je to také zahrávanie sa s dôverou voličov," podotkol Sulík.