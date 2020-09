P. Pellegrini: Premiér by nemal viniť ľudí za nárast prípadov

Bratislava 26. septembra (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) by nemal kritizovať občanov za nezvládnutie pandémie nového koronavírusu na Slovensku a viniť ich za nárast prípadov. Nevytvára to dobrú atmosféru, myslí si expremiér Peter Pellegrini (nezaradený). Podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) hovorí, že ak je jazyk premiéra niekedy tvrdší, ešte to neznamená, že za tým nie je starosť o Slovensko. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko.



"Najväčším nešťastím tejto situácie je, že sa stratil súzvuk medzi občanmi SR a vládou. Práve naopak, takýmito útokmi na občanov sa vytvára neistota, odpor časti verejnosti a ľudia už potom nechcú veriť tomu, čo im je prikazované," skonštatoval Pellegrini vyjadrenia predsedu vlády na sociálnych sieťach a tlačových konferenciách.



Šeliga na margo toho poznamenal, že "za rétoriku iných nemôže niesť zodpovednosť". On by však v takejto situácii nepoužil rovnaké slová ako Matovič.



V pondelok (28. 9.) by mal krízový štáb podľa Šeligu prijať sériu opatrení, aby vlna pozitívnych prípadov nenarastala "radikálnym spôsobom". Deklaroval však, že nikto nechce zavrieť hranice tak, ako boli zavreté počas prvej vlny. Pondelňajšie opatrenia by mali reflektovať čo najnormálnejší život ľudí a zároveň by mali chrániť ich zdravie. "Nemôžeme si dovoliť zatvoriť fabriky ako v prvej vlne. Na druhej strane sú tu však kultúrne a športové podujatia, ktoré musíme obmedziť na počtoch, pretože tam takisto prebieha nejaký typ nákazy," tvrdí podpredseda parlamentu.



Pellegrini poukázal na to, že nefunguje aplikácia eKaranténa, ktorá sa v druhej vlne pandémie mohla využiť. Kritizoval aj stav, v akom sú regionálne úrady verejného zdravotníctva. "Nedošlo k posilneniu kapacít a už nebudú schopní nájsť ľudí," podotkol Pellegrini. Doplnil, že ak aj kontakty nájdu, otázne je či to bude za 24 hodín alebo za tri dni. "Tu sme mohli byť lepší a nárast by bol menší."



Šeliga aj Pellegrini sa zhodli na tom, že v súčasnosti by mali zahodiť "stranícke tričká" a spojiť sa k vyzývaniu ľudí na zodpovednosť. Odchádzajúci podpredseda parlamentu Pellegrini požiadal ľudí, aby nosili rúška a mysleli pri tom na svojich rodičov a starých rodičov, ktorých by mohli nakaziť. "Nech sa ľudia boja nie o seba, ale o svojich blízkych," povedal.