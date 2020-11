P. Pellegrini: Pri reforme súdnej mapy treba zachovať dostupnosť súdov

Bratislava 24. novembra (TASR) – V rámci reformy súdnej mapy je potrebné zvážiť špecifickosť niektorých regiónov, aby zostala zachovaná dostupnosť súdov aj v mestách s horšou dopravnou infraštruktúrou. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



"Som za to, aby sa sudcovia špecializovali a aby šli súdne konania rýchlejšie. Vtedy bude človek tolerovať aj to, že súd nie je v jeho meste," doplnil s tým, že v prípade rozloženia jednotlivých súdov je nutné zohľadniť špecifickosť regiónu. "Bolo by dobré urobiť pár výnimiek, aby sme v odľahlých okresných mestách, kde je ťažké prísť a odísť, zachovali mieru súdnej moci," dodal Pellegrini.



Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.