Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
P. Pellegrini prijme v piatok europoslancov, tí z PS budú chýbať

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Prezident sa chce stretávať s poslancami EP dvakrát ročne, tieto stretnutia považuje za dôležité vzhľadom na to, že mnohé rozhodnutia európskych organizácií a orgánov majú zásadný vplyv aj na SR.

Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini prijme v piatok (22. 5.) na pracovnom obede poslancov Európskeho parlamentu (EP). Nestretne sa však s europoslancami za Progresívne Slovensko (PS), ktorí pozvánku odmietli.

Avizované stretnutie nadväzuje na podobné z vlaňajšieho decembra. O neúčasti zástupcov PS informoval prezidentskú kanceláriu podpredseda EP a vedúci delegácie PS Martin Hojsík.

V liste privítal plánované témy diskusie, spolu s kolegami mu však prekáža diskusia v prítomnosti „politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti právoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy hanobenia národa, rasy a presvedčenia“. Deklaruje, že takýchto politikov je PS pripravené tvrdo konfrontovať v diskusiách. „No nebudeme ich legitimizovať týmto spôsobom,“ zdôraznil Hojsík v súvislosti s pozvánkou na spoločné stretnutie v prezidentskom paláci.

Prezident sa chce stretávať s poslancami EP dvakrát ročne, tieto stretnutia považuje za dôležité vzhľadom na to, že mnohé rozhodnutia európskych organizácií a orgánov majú zásadný vplyv aj na Slovensko. Už pri vlaňajšom stretnutí pred Vianocami chýbala väčšina europoslancov za PS, na rokovanie prišiel iba jeden zástupca najpočetnejšie zastúpenej strany medzi slovenskými europoslancami.
