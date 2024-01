P. Pellegrini pripúšťa určité zmeny v návrhu novely Trestného zákona

Bratislava 21. januára (TASR) - Predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini pripúšťa určité zmeny v návrhu novely Trestného zákona. Chce sa pozrieť na navrhované skrátenie premlčacích lehôt či na úpravu hranice výšky škôd. Zmeny, respektíve úpravu návrhu chce predstaviť aj KDH, uviedol to jeho šéf a poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Majerský. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Budem trvať na tom, aby sme upravili veci, ktoré vzbudzujú u ľudí pochybnosť alebo sú dezinterpretované tak, aby bolo jasné, že nejde nikto ohroziť bezpečnosť a pokojný život ľudí na Slovensku," skonštatoval Pellegrini.



Je za navrhované rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. "Nemá žiaden zásadný vplyv na chod spravodlivosti tejto krajiny," uviedol. Majerský s rušením nesúhlasí. "Keď už ho chcete rušiť, tak to urobte postupnými krokmi, neurobte to naraz, teraz takýmto kobercovým náletom. Nechajte priestor," poznamenal.



V súvislosti s vystúpením prezidentky Zuzany Čaputovej v pléne NR SR líder Hlasu poznamenal, že ho mrzí, že neprišla aj počas iných zásadných situácií. "Keď ľud bol v obave a strachu, čo sa s ním ide diať, tak neprišla do parlamentu," povedal. Majerský si tiež myslí, že hlava štátu mala zhodnotiť aj pôsobenie predchádzajúcich vlád. "Mala prísť do parlamentu a povedať výhrady," doplnil.



Politici diskutovali aj o tohtoročných prezidentských voľbách. Pellegrini zopakoval, že o svojej kandidatúre uvažoval dlho. Na Slovensko chce priniesť pokoj. Koaličná zmluva sa podľa jeho slov po voľbách nezmení. "Sily sú podelené spravodlivo," podotkol. V prípade víťazstva navrhne do funkcie predsedu parlamentu buď Denisu Sakovú, alebo Richarda Rašiho. Majerský zopakoval, že kresťanskí demokrati vlastného prezidentského kandidáta nepostavia. O možnej podpore niektorého z kandidátov sa podľa jeho slov rozhodne na rade hnutia 17. februára. O prípadnej kandidatúre rokoval s historikom Patrikom Dubovským z Ústavu pamäti národa.



Na margo dopravnej nehody šéfa SNS Andreja Danka predseda parlamentu skonštatoval, že ak sa preukáže, že Danko porušil zákon, tak je na mieste, aby vyvodil osobnú politickú zodpovednosť. "Čakáme, ako dopadne vyšetrovanie a aký k tomu Danko zaujme postoj," dodal. Líder kresťanských demokratov opäť skritizoval, že Danko po nehode nepočkal na mieste a dychovej skúške sa podrobil až po 15 hodinách.