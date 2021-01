P. Pellegrini: Rozšírime trestné oznámenie na premiéra aj pre testy

Bratislava 11. januára (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD rozšíri trestné oznámenie na premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a iných členov vlády, ktoré plánuje podať. Informoval o tom expremiér a líder strany Peter Pellegrini na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že ide o ohrozenie zdravia a zneužitie právomocí verejného činiteľa. Hovorí tiež, že vláda prispela k šíreniu nákazlivej ľudskej choroby, pričom poukázal na priznanie premiéra Matoviča, že niektoré testy pri plošnom testovaní na COVID-19 neboli kvalitné. Trestné oznámenie podajú na premiéra a ďalších členov vlády.



"Musí nastúpiť trestnoprávna zodpovednosť. Je to škandál, keď predseda vlády povie v priamom prenose, že na ľuďoch robili hokusy pokusy," zdôraznil Pellegrini s tým, že dennodenne vychádza na povrch papalášizmus a amaterizmus vlády. Dodal, že ak mali ľudia negatívny výsledok pri otestovaní nekvalitným testom v rámci plošného testovania, mohli byť pozitívni a nakaziť svojich blízkych.



V súvislosti s trestným oznámením podotkol, že nesmeruje na neznámeho páchateľa. Potenciálny páchateľ je podľa neho jasný - teda premiér, ktorý nesie zodpovednosť za chod štátu. Pellegrini vysvetlil, že v tomto prípade sa musí posúdiť, kto nesie zodpovednosť za nákup nekvalitných testov, zmeny rozhodnutia a podobne. Myslí si, že zodpovední by mohli byť viacerí členovia vlády. V súvislosti so šírením nákazlivej choroby hovorí napríklad o vicepremiérovi Štefanovi Holom (Sme rodina). Ďalších členov vlády menovať nechcel.



Zároveň sa pýta na dátum udelenia výnimky z povinného testovania a karantény po návrate zo zahraničia Holému. Obáva sa, že bola daná účelovo dodatočne. Výnimku označil za zbytočnú, rovnako ako Holého. Keby ostal pol roka v Británii, podľa Pellegriniho slov by nikomu nechýbal. Obáva sa tiež, že viaceré výnimky mohli byť udelené i rodinám funkcionárov. Zoznam podľa neho nesmie ostať tajný. Poukázal na kritiku premiéra voči ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Pýta sa, čo všetko ešte musia členovia vlády urobiť, aby došlo k ich odvolávaniu.



Podpredseda strany Richard Raši vyzval hlavného hygienika SR Jána Mikasa, aby zverejnil zoznam verejných funkcionárov, ktorí dostali podobné výnimky ako Holý. Žiada i zverejnenie vakcinačných zoznamov mien ľudí, ktorí sa k očkovaniu dostali prednostne.



Expremiér sa vyjadril aj k prípadnému ďalšiemu plošnému testovaniu na Slovensku. Nemyslí si, že sa tým situácia vyrieši. Hovorí, že štát by mohol dať napríklad radšej poukážku občanom na absolvovanie PCR testu a postupne takto pretestovať ľudí. Kritizuje, že sa vláda nezamerala napríklad na podporu prevencie a osvetovú kampaň.



Na otázku, či sa dá očkovať, odpovedal, že po prekonaní COVIDU-19 zrejme bude mať protilátky a bude musieť počkať. Či očkovanie podstúpi, nepovedal. Po vakcinácii zdravotníkov a ohrozených skupín bude ale podľa vlastných slov všetkým, ktorí majú záujem, odporúčať dať sa zaočkovať. Raši dodal, že ako lekár môže byť kedykoľvek v núdzovom stave povolaný do výkonu služby. Keď príde na rad, zaočkovať sa dá.