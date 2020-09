P. Pellegrini sa vzdá funkcie podpredsedu parlamentu

Bratislava 16. septembra (TASR) - Expremiér Peter Pellegrini (nezaradený) odstúpi z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR k 30. septembru. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii. Pozíciu si vzhľadom na výsledky parlamentných volieb nárokuje strana Smer-SD, z ktorej Pellegrini odišiel. Tá už avizovala, že na post navrhne svojho podpredsedu Juraja Blanára.



Pellegrini skonštatoval, že na jeho funkciu je naviazaný aj pracovný pomer viacerých zamestnancov parlamentu. Aj preto sa podľa vlastných slov rozhodol pre svoj odchod ku koncu mesiaca. "Ja si myslím, že ešte dva týždne nominant Smeru-SD bez tejto funkcie prežije," povedal.



Podľa jeho slov ešte neuzavreli diskusiu, či sa bude o tento post uchádzať v prípadnej voľbe v pléne. Poukázal na to, že vzniknutá strana Hlas - sociálna demokracia má podporu verejnosti a tiež na to, že jeho 11 poslanci získali vo voľbách do parlamentu väčšinu hlasov pre stranu Smer-SD.



Dodal, že na schôdzi tiež oficiálne požiadajú o vytvorenie poslaneckého klubu. "Nerobíme si nádeje, že tento počin bude úspešný, pretože vládna koalícia a naši bývalí opoziční kolegovia sa mediálne vyjadrili jasne," skonštatoval. Deklaroval, že aj v prípade, ak im vznik klubu neodsúhlasia, plánujú pracovať s plným nasadením. Poukázal aj na nevýhody toho, že poslanci nemajú klub. Napríklad stratu predsedníckych pozícií v kontrolných výboroch alebo to, že nemôžu navrhovať spolu s ďalšími doplnenie programu schôdze a podobne.



Pellegrini tiež ocenil prístup predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý sa podľa jeho slov snaží aj pri rokovaní vedenia parlamentu prizvať tiež predsedu opozičnej strany, ktorá nemá podpredsedu parlamentu. Šéf parlamentu mu podľa jeho slov prisľúbil aj vyriešenie priestorov, kde by mohli poslanci fungovať, a že ho bude pozývať aj na poslanecké grémium.





Pellegrini pri odchode z postu podpredsedu NRSR nedrží slovo, tvrdí Fico



Expremiér Peter Pellegrini (nezaradený) nedrží svoje slovo a zavádza, z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR mal odísť v deň začiatku septembrovej schôdze. Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico. Za škandalózne označil aj to, že stále nie sú vyriešené niektoré posty predsedov parlamentných výborov. Očakáva, že počas aktuálnej schôdze dôjde k zmene a táto otázka sa vyrieši.



Fico tvrdí, že Pellegrini ešte v júni jasne povedal, že ponúkne funkciu predsedu parlamentu prvým dňom septembrovej schôdze. "To je citát, ja sa nemusím o nič iné opierať. Namiesto toho, aby naplnil sľub, tak sa opäť pokúsil vyhnúť sľubu a dávať frčky strane Smer-SD," poznamenal s tým, že nebudú podnikať žiadne kroky a počkajú na Pellegriniho odchod. Fico však trvá na tom, že Pellegrini porušil svoj sľub. Verí, že v pléne napokon dôjde k voľbe a podpredsedom NRSR sa stane ich nominant Juraj Blanár (Smer-SD).



Zdôraznil tiež, že ľudia ako Pellegrini či Peter Žiga (nezaradený) a ďalší sa nikdy nemôžu odpojiť od Smeru-SD, pretože boli pri všetkých rozhodnutiach, sedeli vo vláde za stranu a boli v dôležitých funkciách. "Nemôžu hovoriť, že nemajú so stranou Smer-SD nič spoločné," podotkol Fico.