P. Pellegrini: Slovensko má vládu amatérov a nesplnených očakávaní

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovensko má vládu amatérov a nesplnených očakávaní. Vyhlásil to expremiér Peter Pellegrini (Hlas) v súvislosti s uplynutím pol roka od nástupu vlády Igora Matoviča (OĽANO) do funkcie. Premiér podľa neho robí hanbu Slovensku. Dodal, že vláda zo svojich predvolebných sľubov urobila trhací kalendár. Pellegrini sa ohradil aj voči vyjadreniam Matoviča, že jeho vláda rozkradla štát. Dodal, že ľudia už po polroku oprávnene čakajú konkrétne pozitívne výsledky, no zatiaľ sa ich nedočkali.



"Vláda nemá plán na kľúčové problémy Slovenska, ktorými sú koronakríza a nastupujúca hospodárska kríza," myslí si Pellegrini. Podotkol, že kľúčovým pri hodnotení šéfov rezortov nie je počet ich hodín v úrade, ale odbornosť a napĺňanie predvolebných sľubov. "Činnosť mnohých ministrov tieto základné požiadavky absolútne nespĺňa," podotkol.



Kritizuje niektoré kroky viacerých ministrov. Napríklad minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podľa neho ide tvrdo po najslabších skupinách obyvateľstva a že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) nezvláda boj s novým koronavírusom. Obsadzovanie riadiacich funkcií v jeho rezorte označil za ukážku netransparentnosti a neschopnosti. "Vrcholom ľadovca je premiér Igor Matovič, ktorý na funkciu premiéra nemá osobnostné predpoklady, používa klamstvo ako pracovnú metódu, vnáša do spoločnosti zmätok a výrazne ju rozdeľuje," tvrdí.



Vládu nehodnotí pozitívne ani v oblasti plnenia jej sľubov. Namiesto transparentnosti a otvorených výberových konaní podľa neho vidieť politické čistky a obsadzovanie štátnych pozícií svojimi prívržencami. Poukázal na výsledky prieskumu, podľa ktorého je s činnosťou vlády nespokojných 54 percent ľudí a že vláda nesplnila očakávania 68 percent ľudí.



V súvislosti s Matovičovou kritikou na adresu bývalých vlád reagoval tým, že Matovič používa klamstvo ako pracovnú metódu. "Už mnohokrát pred kamerami zopakoval čistú lož, že pán Kičura je môj osobný priateľ. Takisto si jednoducho vymyslel číslo 30 miliárd eur a teraz tento hoax usilovne šíri a rozmieňa na drobné. Na zakrytie amatérstva svojej vlády nevie spraviť nič iné, ako neustále obviňovať opozíciu a vyhovárať sa na niekoho iného," reagoval Pellegrini.