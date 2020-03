Premiéra Pellegriniho trápi, ako sa skladá nová koalícia

Bratislava 5. marca (TASR) - Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) trápi, ako sa skladá budúca vládna koalícia. Trápi ho tiež, že Igor Matovič (OĽaNO), ktorý je poverený zostavením novej vlády, chce založiť fond na investigatívnu žurnalistiku, ktorá by plnila v budúcej vláde úlohu protikorupčnej jednotky. Povedal to pred rokovaním vlády SR.



"Trápi ma, že nový pán premiér chce za štátne peniaze kupovať novinárov zo štátneho fondu. Pre mňa je neprípustné, aby za peniaze štátnych daňových poplatníkov kupoval časť investigatívnej novinárskej obce," uviedol Pellegrini.







Podotkol, že ho tiež "vyrušujú" prvé mená, ktoré znejú pri nových potenciálnych ministroch. Podľa Pellegriniho sú to ľudia, ktorí majú "priame pracovné vzťahy z minulosti s osobami, ktoré boli považované za oligarchov".



Igor Matovič, ktorého hnutie OĽaNO zvíťazilo v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách, by chcel v budúcej vláde protikorupčnú jednotku. Vie si ju predstaviť aj vo forme fondu na investigatívnu žurnalistiku, kde by médiá mohli byť "nezávislým arbitrom". Investigatívni novinári by dohliadali na čistotu verejných obstarávaní, nakladania s verejnými zdrojmi a činnosť na ministerstvách.



Oni sú schopní sa aj sami rozbiť, povedal P. Pellegrini o budúcej koalícii

Končiaci predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) si nemyslí, že budúca vládna koalícia vydrží celé funkčné obdobie. Povedal to pred štvrtkovým rokovaním vlády.



Za najväčšie riziko budúcej koalície považuje súdržnosť poslaneckého klubu OĽaNO. "Pozrite sa na tú rôznorodú skupinu, ktorá sa teraz uvidí prvýkrát. Sú tam umelci, športovci, predajcovia športových potrieb, kňazi, na druhej strane málo právnikov, málo ekonómov, je to taký divný klub," uviedol premiér.







Na otázku, či Smer-DS bude aktívne podnecovať nesúlad a konfrontáciu vo vnútri koalície, povedal, že to nie je potrebné. Pripomenul, že OĽaNO nikdy nedokázalo udržať jednotu poslaneckého klubu počas celého funkčného obdobia a neverí v to ani teraz. "Im chvíľu vydrží eufória, ale oni sú schopní sa rozbiť aj sami," povedal.



Premiér vydal pokyn ministerstvám obmedziť zahraničné cesty na minimum

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) vydal vo štvrtok pokyn ministerstvám, aby v súvislosti s koronavírusom obmedzili zahraničné pracovné cesty zamestnancov na nevyhnutné minimum. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



Aktuálna situácia okolo koronavírusu bola témou štvrtkového rokovania vlády. "Členovia vlády sa oboznamujú nielen od predsedu vlády, ale aj od svojich zahraničných partnerov s najčerstvejšími informáciami, ktoré sú k dispozícii tak, aby ich mohli ďalej komunikovať," uvádza ÚV SR.



Premiér v tejto súvislosti predpokladá, že rúška pre lekárov by mali byť na sklade cez víkend. Vláda požiadala štátne hmotné rezervy, aby použili mimoriadne ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní. Dodal, že podľa jeho informácií sa vo štvrtok rokuje a robí prieskum trhu s vybranými firmami, ktoré by vedeli dodať ochranné rúška. Štát sa ich pokúsi nakúpiť za čo najlepšiu sumu. "Nerobme paniku, že musí päť miliónov ľudí behať s rúškami po krajine," podotkol Pellegrini.



Premiér má aj dohodu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Ak by bolo treba rúška okamžite poskytnúť, tak Maďarsko ich Slovensku dodá.