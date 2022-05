Fico ďakuje poslancom; Pellegrini o túžbe po pomste, ktorá prehrala

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť Generálnej prokuratúry (GP) SR o vzatie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Na snímke vpravo poslanec Robert Fico (Smer-SD) po hlasovaní 4. mája 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

P. Pellegrini: Túžba po politickej pomste prehrala

Na snímke poslanec NRSR Peter Pellegrini, foto z archívu. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 4. mája (TASR) - Líder Smeru-SD Robert Fico sa poďakoval poslancom Národnej rady (NR) SR, ktorí nepodporili žiadosť prokuratúry o súhlas parlamentu s jeho väzobným stíhaním. Naďalej hovorí v súvislosti s jeho obvinením o politickom procese.uviedol Fico.Strana Smer-SD sa na sociálnej sieti poďakovala poslancom, ktorí sa postavili na stranu zdravého rozumu adodala strana.Túžba po politickej pomste podľa predstaviteľov mimoparlamentného Hlasu-SD prehrala. Vyhlásil to líder strany Peter Pellegrini v reakcii na to, že poslanci neodsúhlasili vzatie Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Nezaradení poslanci okolo Pellegriniho hlasovali proti. Šéf Hlasu-SD si myslí, že ich postoj nemá žiaden vplyv na to, že trestné konanie a vyšetrovanie môže pokračovať.Hlas-SD zdôraznil, že vládnej koalícii sa nepodarilo presvedčiť ani vlastných poslancov o správnosti vydania predsedu opozičnej strany na väzobné stíhanie.povedal Pellegrini.Spravodlivosť musí podľa neho ďalej nasledovať svojimi štandardnými cestami, teda vyšetrovaním a spravodlivým rozhodnutím nezávislého súdu. Strana je presvedčená, že jediným cieľom týchto manévrov so zatýkaním je prekryť skutočné problémy Slovenska.