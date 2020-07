P. Pellegrini víta odchod L. Kyselicu, kritizuje vyjadrenia premiéra

Bratislava 28. júla (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal prestať s vyjadreniami, ktoré sú hlboko pod úroveň predsedu vlády SR. V reakcii na jeho tvrdenie o zneužití Lukáša Kyselicu na rozklad OĽANO to uviedol expremiér Peter Pellegrini pôsobiaci vo vznikajúcej strane Hlas. Dodal, že odchod Kyselicu z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR je dobrou správou pre Slovensko a premiérovo vyjadrenie nesie prvky stihomamu. Stanovisko TASR poskytla hovorkyňa vznikajúcej strany Patrícia Medveď Macíková.



"Už sme si zvykli na to, že Igor Matovič používa lož ako pracovnú metódu, no jeho vyjadrenie o pokuse rozložiť hnutie OĽANO prostredníctvom pána Kyselicu už nesie prvky stihomamu. Pán Kyselica teda kandidoval za OĽANO a zároveň mal úlohu rozkladať toto hnutie ako tajný agent? A svojim kolegom to podľa medializovaných informácií oznámil až po voľbách a voličom vôbec? Pán Matovič by mal prestať pozerať lacné filmové trháky a mal by prestať aj s vyjadreniami, ktoré sú hlboko pod úroveň predsedu vlády," uviedol.



Odchod Kyselicu označil Pellegrini za dobrú správu pre Slovensko. Agenti tajnej služby majú podľa neho plniť svoje tajné poslanie a politici majú otvorene slúžiť ľuďom. Zdôraznil, že oboje sa nedá.



Kyselica odchádza z postu štátneho tajomníka MV SR po zverejnení informácií o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve (VS) v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO. Upozornil na to Denník N s tým, že o tom nemali vedieť ani členovia hnutia. V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020. Informácie zverejnili v pondelok (27. 7.). Matovič tvrdí, že ľudia blízki Pellegrinimu vo vedení VS ho chceli pred voľbami zneužiť na rozvrat hnutia OĽANO zvnútra.