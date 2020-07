Bratislava 31. júla (TASR) - Podpredseda parlamentu a líder vznikajúcej strany Hlas Peter Pellegrini víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o prokuratúre. Jeho stanovisko TASR poskytla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Pellegrini verí, že parlament bude prezidentkino veto rešpektovať.



"Veto hlavy štátu je významným gestom, že koalícia prekračuje hranice právneho štátu a politicky si privatizuje inštitúcie, ktoré majú byť z princípu nezávislé," píše sa v stanovisku. Novovznikajúca strana má podľa slov Medveď Macíkovej k novele viacero zásadných výhrad. Zdôraznila najmä "výraznú politizáciu" a obmedzenie nezávislosti prokuratúry. "Veríme, že národná rada bude veto pani prezidentky rešpektovať a nebude pokračovať v lámaní ústavy cez koleno," dodala Macíková.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Oznámila to počas piatkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. Národná rada (NR) SR ju má opätovne prerokovať. Hlava štátu je presvedčená o protiústavnosti niektorých častí. Ak parlament prelomí prezidentkino veto, Čaputová sa obráti na Ústavný súd SR.



O. Ďurica: Strana ĽSNS považuje vetovanie novely zákona o prokuratúre za správne

Opozičná strana ĽSNS považuje rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej vetovať novelu zákona o prokuratúre za správne. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ondrej Ďurica.



"Predpokladali sme takýto scenár a upozorňovali sme na to už počas predkladania týchto zákonov," povedal.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Oznámila to počas piatkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. Národná rada SR ju má opätovne prerokovať. Hlava štátu je presvedčená o protiústavnosti niektorých častí. Ak parlament prelomí prezidentkino veto, Čaputová sa obráti na Ústavný súd SR.



Smer-SD sa v prípade prelomenia veta prezidentky obráti na Ústavný súd SR



Bratislava 31. júla (TASR) - Opozičný Smer-SD sa v prípade prelomenia veta prezidentky SR obráti na Ústavný súd (ÚS) SR so žiadosťou o pozastavenie účinnosti novelizovaných zákonov o prokuratúre, elektronických komunikáciách a o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval predseda strany Robert Fico s tým, že prelomenie veta očakáva.



Predseda opozičnej strany upozornil najmä na novelu zákona o prokuratúre. Umožňuje podľa neho vymenovať za generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora kohokoľvek, dokonca aj právoplatne odsúdeného človeka. "Čo je však horšie, v tomto zákone je ustanovenie, ktoré umožňuje odvolať generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, kedykoľvek sa to zachce vládnej koalícii. A bude to najmä vtedy, ak vládna koalícia nebude spokojná s jeho prácou a tá má spočívať predovšetkým v kriminalizácii opozície," poznamenal.



Podľa Fica sú schválené novely zákona najlepšími príkladmi toho, ako vládna koalícia pod vedením Igora Matoviča (OĽANO) porušuje princípy právneho štátu, deštruuje sociálny štát a pravidlá demokracie.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok oznámila, že vetuje novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Ak Národná rada SR prelomí jej veto, hlava štátu sa obráti na Ústavný súd SR. Prezidentka nepodpísala ani novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vetovala tiež novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.