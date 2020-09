P. Pellegrini: Vítam všetky zmeny, ktoré prispejú k očiste súdnictva

Bratislava 30. septembra (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini víta všetky zmeny, ktoré prispejú k očiste súdnictva. Avizuje podporu všetkým návrhom, ktoré posunú súdnictvo dopredu. Uviedol to na tlačovej konferencii v reakcii na reformu súdnictva, ktorú v stredu schválila vláda SR.



Zároveň upozornil na nebezpečenstvo súvisiace s tým, že súčasná vláda disponuje v parlamente ústavnou väčšinou. "Privítal by som, aby sa vláda arogantne nespoliehala na svoju ústavnú väčšinu," poznamenal s tým, že spolupráca naprieč politickým spektrom by dala reforme silnejší mandát.



"Ak nás pozvú do debaty, budeme otvorený a korektný partner," dodal Pellegrini, ktorý podľa jeho slov nechce vnášať do debaty o reforme emócie a politiku.



Schválená reforma, okrem iného, zahŕňa zmeny v zložení Ústavného súdu, Súdnej rady, zriadenie najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Vláda SR odobrila aj ústavné zmeny, ktoré si reforma ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) vyžaduje.