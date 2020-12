P. Pellegrini: Vláda leto premrhala, vôbec sa pandémii nevenovala

Bratislava 21. decembra (TASR) - V septembri, teda polroka po príchode pandémie na Slovensko, boli sklady Správy štátnych hmotných rezerv naplnené len na 16 percent. Je to potvrdením toho, že vláda leto premrhala, vôbec sa pandémii nevenovala a prípravu na druhú vlnu trestuhodne zanedbala. Uviedol to v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Pellegrini tvrdí, že jeho vláda mala na prípravu pred novým koronavírusom niekoľko týždňov, keď sa vírus začal rýchlo šíriť po Európe. "Napriek tomu bolo zdravotníckeho materiálu v nemocniciach dostatok, pretože tie sa zásobili mimo režimu Štátnych hmotných rezerv," povedal Pellegrini. Za vážnejšiu situáciu pokladá práve konštatovanie NKÚ, že v septembri boli sklady Správy štátnych hmotných rezerv naplnené len na 16 percent.



Štátne inštitúcie neboli pripravené nielen na prvú vlnu, ale ani na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Skonštatoval to vo svojej správe NKÚ. Ministerstvu vnútra preto odporučil, aby systém riadenia inštitúcií v čase mimoriadnej situácie prešiel komplexnou analýzou.