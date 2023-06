P. Pellegrini: Vláde Ľ. Ódora stačí aj obmedzený mandát

Bratislava 15. júna (TASR) - Vláde Ľudovíta Ódora stačí aj obmedzený mandát. "Dôvera tejto vláde sa preceňovala. Na to, čo tu majú štyri alebo päť mesiacov robiť, im stačí aj obmedzený mandát," uviedol líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v reakcii na neschválenie programového vyhlásenia vlády.



Výsledok hlasovania ho neprekvapil. "Vláda Ódora získala podľa očakávania len toľko hlasov, koľko získala. Myslím si, že to bolo dopredu všetkým jasné," podotkol.



Pellegrini zároveň predpokladá, že prezidentka Zuzana Čaputová kabinet poverí, aby pokračoval v riadení krajiny s obmedzeným mandátom až do predčasných parlamentných volieb.



Vláda Ľudovíta Ódora vo štvrtok nezískala dôveru parlamentu. Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok odmietli jej programové vyhlásenie.