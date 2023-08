P. Pellegrini: Vojna v bezpečnostných zložkách štátu sa musí skončiť

Bratislava 20. augusta (TASR) - Vojna v bezpečnostných zložkách štátu sa musí skončiť. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini s tým, že jeho strana urobí v bezpečnostných zložkách poriadok. Dôležité podľa neho je, aby štát riešil problémy ľudí.



"Pokračovať v súčasných policajných kovbojkách, ale aj začať po voľbách organizovať z pomsty svoje vlastné, je cesta do pekla. Jeden aj druhý spôsob ešte viac rozdelí slovenský národ," upozornil Pellegrini. Zdôraznil, že nová vláda sa musí zaoberať skutočnými problémami ľudí, a nie tým, kto koho zavrie. Ozrejmil, že to neznamená, že sa nezákonnosti nemajú vyšetrovať. Poukázal však na aktuálnu situáciu, keď sa podľa neho policajné zásahy končia fiaskom a verejnosť prestáva veriť v inštitúcie štátu.