Pellegrini: Uzatvárame školy, medzinárodné letiská, aj zábavné parky

Bratislava 12. marca (TASR) - Všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku budú uzavreté z dôvodu nákazy novým koronavírusom. Zavedú sa aj hraničné kontroly. Bude zastavená aj medzinárodná autobusová a vlaková preprava. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po zasadnutí ústredného krízového štábu.



Školy a školské zariadenia budú 14 dní zavreté



Školy a školské zariadenia budú od piatka na minimálne 14 dní uzatvorené. Informoval o tom dosluhujúci predseda vlády SR Peter Pellegrini po štvrtkovom zasadnutí ústredného krízového štábu.



Aquaparky, zábavné parky i lyžiarske strediská budú zatvorené



Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené. Informoval o tom dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po štvrtkovom zasadnutí ústredného krízového štábu. Reštaurácie a hotely zostanú podľa jeho slov otvorené.



Všetci, ktorí prídu zo zahraničia, pôjdu na 14 dní do karantény



Všetci, ktorí sa vrátia zo zahraničia, pôjdu na 14 dní do domácej karantény. Po zasadnutí ústredného krízového štábu o tom informovala ministerka vnútra Denisa Saková.



Pre zatvorené školy sa posunú maturitné skúšky



Maturitné skúšky sa pre zatvorenie všetkých škôl na Slovensku na minimálne dva týždne posunú. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini po zasadnutí ústredného krízového štábu.