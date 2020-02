Pellegrini vyzval poslancov, aby prestali blokovať mimoriadnu schôdzu

Bratislava 18. februára (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval nezaradených poslancov okolo Miroslava Beblavého, aby prestali blokovať mimoriadnu schôdzu parlamentu. Odkázal im, nech nerobia z Národnej rady (NR) SR cirkus. Verí, že plénu sa v stredu (19. 2.) návrhy na 13. dôchodok či zvýšenie prídavku na dieťa podarí prijať.



"Cítim naozaj hanbu za to, čo dnes opozícia predvádzala a plánuje predvádzať v parlamente," uviedol premiér. Tvrdí, že opoziční poslanci nenašli odvahu, aby v rozprave priznali, že nechcú pomôcť ľuďom na Slovensku. "Tortoví opozičníci", ako ich premiér nazval, by mali namiesto blokovania parlamentu radšej pomôcť ľuďom.







Poslanci si podľa Pellegriniho z rečníckeho pultu spravili stranícku pevnosť a zabránili tak poslancom využiť mandát od ľudí, aby pre nich pracovali do posledného dňa volebného obdobia. Beblavého označil za sociálneho netvora. Pýta sa tiež, čo ešte chcú predviesť a robiť opozičné strany v parlamente. Blokovanie schôdze považuje premiér za pohŕdanie ľuďmi a demokraciou.



Pellegrini chápe, že opozícia sa nevie zmieriť s tým, že väčšina rozhodla spustiť parlamentnú schôdzu. "Tak to v parlamentnej demokracii chodí. Keď väčšina rozhodne, tak to rozhodnutie treba akceptovať. Opozícia bojuje s neprijateľnými zbraňami, ktoré popierajú akékoľvek ústavné princípy a základné pravidlá demokracie," podotkol premiér.



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) v utorok prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze pléna do stredy 19. februára do 9.00 h. Urobil tak preto, lebo nezaradení poslanci zablokovali rokovanie obsadením rokovacieho pultu s tortou a neprestali s obštrukciou ani po opakovaných výzvach.



Poslanci majú na schôdzi prerokovať tri vládne návrhy zákonov v skrátenom režime, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Rovnako sa majú zaoberať aj Istanbulským dohovorom.