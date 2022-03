P. Pellegrini vyzval premiéra, aby odvolal R. Mikulca

Bratislava 25. marca (TASR) - Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini vyzval premiéra Eduarda Hegera, aby odvolal Romana Mikulca (obaja OĽANO) z funkcie ministra vnútra. Tvrdí, že zlyhal pri manažovaní migračnej krízy a riadenie zveril do rúk súkromnej firmy, ktorá je podľa neho napojená na hnutie OĽANO.



"Pre svoju neschopnosť tejto firme odovzdal manažovanie celého systému za tučný balík peňazí," skonštatoval Pellegrini na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že sa na to poskladajú daňoví poplatníci.



Mikulec podľa neho zlyhal už pri manažovaní utečeneckej krízy. Upozornil tiež na jeho zlyhania pri riadení pandémie. "Želajme si spolu s ľuďmi, ktorí tu žijú, aby nás v najbližšej dobe nepostihlo žiadne zemetrasenie, žiadna povodeň, žiadne tornádo a žiadna víchrica, pretože tu nám nemá kto pomôcť," doplnil Pellegrini.



Premiéra preto vyzval, aby Mikulca z funkcie ministra vnútra odvolal. "Má na to v rukách všetky dôvody. Každý by tento krok premiéra pochopil. Ak to premiér neurobí, potvrdí, že očista verejného života, sľuby o novej politickej kultúre a boji proti korupcii boli nie že prázdnymi frázami, ale podvodom na slovenských voličov," dodal.



Ministerstvo vnútra tvrdí, že štát nepresunul riadenie migračnej krízy na súkromnú firmu. Tá je podľa rezortu iba ďalším z mnohých komponentov podriadených štátu tak, aby bolo zvládanie súčasnej humanitárnej situácie dlhodobo udržateľné.



Mikulec počas uplynulého týždňa informoval, že rezort uzavrel s firmou Dustream Production rámcovú zmluvu, keďže výsledný odber služieb v čase je ťažko predvídateľný. Podľa medializovaných informácií táto firma využíva služby spoločnosti GD Identity, ktorá mala už v minulosti spolupracovať s OĽANO.