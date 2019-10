P. Pellegrini: Vznik ČSR nás výrazným spôsobom priblížil k dnešnej SR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Vznik Československa nás výrazným spôsobom priblížil k dnešnej demokraticky zvrchovanej a medzinárodne uznávanej Slovenskej republike. Uviedol to v stredu predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) počas svojho prejavu pri príležitosti kladenia vencov pod sochu Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.



Vznik Československa v októbri 1918 bol podľa premiéra krok, ktorý „nás výrazným spôsobom priblížil k dnešnej demokraticky zvrchovanej a medzinárodne uznávanej Slovenskej republike“. Podľa Pellegriniho nešlo vždy o ideálne a harmonické spolužitie, ale v danej dobe predstavovala ČSR najlepšie riešenie pre oba národy.



Predseda vlády vo svojom prejave pripomenul aj dátum 30. októbra, ktorý je významný pre podpísanie Martinskej deklarácie, v ktorej sa slovenský národ prostredníctvom svojich zástupcov vo vtedajšom Turčianskom sv. Martine prihlásil k spolužitiu s Čechmi. „Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, musíme to skúsiť s Čechmi,“ pripomenul Pellegrini pri tejto príležitosti výrok Andreja Hlinku.



Premiér tiež upozornil, že slovenská delegácia vtedy netušila, že dva dni predtým prišlo v Prahe k vyhláseniu spoločného štátu, vzhľadom na fakt, že sa pred 101 rokmi informácie nešírili tak rýchlo ako dnes. Preto šlo podľa neho o suverénne rozhodnutie zástupcov slovenského národa, ktoré je možno niekedy neprávom podceňované.



„Novovzniknuté Československo sa úplne prirodzene stalo medzníkom, ktorý 1. 1. 1993 vyústil do vzniku hrdej a suverénnej Slovenskej republiky. Preto si so cťou pripomínajme októbrovú križovatku 1918, ktorá nás naviedla na cestu k našej vlastnej národnej budúcnosti,“ uzavrel Pellegrini.