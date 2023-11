P. Pellegrini:Treba vrátiť to,čo Nežná revolúcia skutočne stelesňovala

Bratislava 17. novembra (TASR) - Treba sa prestať obzerať dozadu, navzájom sa obviňovať, neutiekať sa len k novembrovým frázam, ale vrátiť sa k tomu, čo Nežná revolúcia skutočne stelesňovala. "Iba tak sa ako národ posunieme vpred," uviedol predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) v piatkovom prejave pri Centrálnom pamätníku popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu na vrakunskom cintoríne v Bratislave.



"Z volania po sociálnej spravodlivosti sa stala sociálne rozdelená spoločnosť, ktorá stále nesplatila historický dlh celým skupinám slovenských občanov. Z volania po slobode a z diskusie sa stali urážky, vulgárnosť a agresivita vo verejnom priestore. Z túžby po zjednotení vzišla rozdelená slovenská spoločnosť, ktorej rôzne svety si pre vzájomnú nenávisť dnes nemôžu prísť na meno," zhodnotil Pellegrini.



Považuje za zvláštne, že udalosti, ktoré kedysi dokázali celý národ spojiť, ho dnes významne rozdeľujú. Za dôvod na zamyslenie označil to, že November '89 dnes vníma pozitívne menej ako polovica spoločnosti.



Nežná revolúcia sa svojím charakterom, obsahom aj príbehom stala podľa Pellegriniho ojedinelou a výnimočnou v dejinách celej Európy. "Nebolo to nenávistné volanie po pomste, ale spojenie sa celého národa za niečo. Za silnú ideu slobody, lepšiu sociálnu perspektívu aj národnú emancipáciu. Bol to zásadný prelom v živote slovenského národa a predurčil naše smerovanie na dlhé roky dopredu," vyhlásil.







Deň boja za slobodu a demokraciu si Pellegrini pripomenul aj položením venca k pamätníku Alexandra Dubčeka. Zúčastnil sa tiež na pietnej spomienke pri pamätníku Brána slobody na Devíne.