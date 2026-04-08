P. Pollák: Medzinárodný deň Rómov je výzvou na spravodlivosť i rovnosť
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov si pripomíname nielen bohatú kultúru, históriu a identitu rómskeho národa, ale aj tvrdú realitu, ktorú rómske komunity zažívajú dodnes. Pripomenul to poslanec Národnej rady SR Peter Pollák mladší (Slovensko - Za ľudí). Tento deň je preto podľa neho aj výzvou na spravodlivosť, rovnosť a dôstojnosť. Uviedol to v stanovisku, ktoré TASR zaslal hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.
Poslanec pripomenul, že aj v roku 2026 sú Rómovia často vystavení diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a systémovým prekážkam, ktoré im bránia žiť dôstojný život. Prístup k základným potrebám, ako sú pitná voda, kanalizácia, bývanie či kvalitná infraštruktúra, zostáva pre tisíce ľudí nedosiahnuteľný. „Nemôžeme hovoriť o rovnosti, pokiaľ tu máme stále ľudí, ktorí žijú v podmienkach 19. storočia,“ zdôraznil.
Medzi zlyhania vlády zaradil poslanec projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOPS). „Projekt MOPS je dnes prakticky pochovaný. Končí sa v najbližších mesiacoch a namiesto systémového riešenia sa našlo len veľmi málo peňazí na taký dôležitý projekt, čo nepokryje drvivú väčšinu pôvodného rozsahu. Vidieť, že túto tému vláda ignoruje,“ doplnil bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák starší. Zároveň tvrdí, že Slovensko v tejto oblasti využilo financie z EÚ neefektívne, keďže šli do tzv. mäkkých projektov alebo do iných „nezmyselných aktivít“.
Pollák mladší takisto pripomenul problém požiarov v osadách, ktoré sa dejú prakticky každý druhý týždeň. „Nesmieme si zatvárať oči ani pred obrovským problémom požiarov v rómskych osadách. Ide o tragédie, ktoré pripravujú rodiny o strechu nad hlavou, majetok a neraz aj o životy detí,“ skonštatoval.
