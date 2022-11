P. Pollák: OĽANO sa stane plnohodnotným členom tábora ľudovcov

Lisabon/Bratislava 18. novembra (TASR) - Strana OĽANO získa v piatok v Lisabone plnohodnotné členstvo v Európskej ľudovej strane (EPP). Podľa vyjadrenia slovenského europoslanca za túto stranu Petra Polláka, ktorý bol poverený rokovaniami o vstupe k ľudovcom, ide o úspešné ukončenie dvojročného procesu. Informuje o tom spravodajca TASR.



"Som rád, že po strastiplnej ceste sme sa dostali do štádia, keď OĽANO bude prijaté do najväčšej európskej politickej rodiny. Nielen EPP sa obohatí o OĽANO, ale aj EPP obohatí OĽANO," uviedol Pollák. Pripúšťa, že EPP bude mať zrejme odporúčania pre OĽANO, aby zlepšilo svoje fungovanie.



Slovensko malo v EPP doteraz tri politické strany - Szövetség-Alianciu, KDH a Spolu, všetky tri sú mimoparlamentné subjekty. Uvedené tri strany neposlali delegátov do Lisabonu, a tak o členstve OĽANO ani nemôžu hlasovať. Podľa interných zdrojov TASR však mali námietky voči vstupu OĽANO do EPP.











