P. Pollák podal trestné oznámenie na M. Mazureka za status

Bratislava 23. júna (TASR) – Poslanec Národnej rady SR Peter Pollák (OĽaNO) podal dnes dopoludnia na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie na poslanca NR SR Milana Mazureka za jeho výroky na sociálnej sieti. Pollák ich považuje za podnecovanie k etnickej nenávisti a šírenie poplašnej správy a pripravuje trestné oznámenie aj na predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu. Mazurek považuje Pollákovo trestné oznámenie za jeho „úbohú formu sebaprezentácie".







Mazurek na sociálnej sieti zverejnil po tragédii vo Vrútkach status, v ktorom podľa poslanca informoval, že útočník bol zo spojenej školy rómskeho etnika. Neskôr status podľa Polláka zmazal, ospravedlnil sa a Kotleba obhajoval jeho slová s tým, že neboli mierené na rómske etnikum.



Pollák to odmieta a pripomína, že Mazurek v statuse apeloval práve na Polláka a predsedníčku mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Irenu Bihariovú, aby „prevzali zodpovednosť za činy svojej komunity“. „Každý, kto číta medzi riadkami, vie, že opisuje útočníka, akoby bol z rómskej komunity,“ uviedol Pollák.



Ospravedlnenie Mazureka a zmazanie statusu odôvodňuje Pollák tým, že už v minulosti prišiel Mazurek o svoj mandát v súvislosti so svojimi výrokmi. Narážal tým na Mazurekove právoplatné odsúdenie za extrémistické výroky v rádiu, po ktorých musel v minulom volebnom období opustiť parlament.



Na Kotlebu pripravuje Pollák trestné oznámenie za jeho výroky o očkovaní, v ktorých mal podľa neho šíriť poplašnú správu. Trestné oznámenie zvažujú aj za trestné oznámenie Mazureka, ktoré podal na Polláka a jeho otca europoslanca.



Na otázku, či je korektné, aby zapájali do politického súboja orgány činné v trestnom konaní, poslanec odpovedal, že nemieni Mazurekovi ustúpiť. „Na tento pomyselný čardáš ma pozval pán Mazurek,“ vysvetlil Pollák. Za rovnaký status podal na Mazureka trestné oznámenie aj poslanec NR SR Ján Benčík (Za ľudí).



„Ide o veľmi úbohú formu sebaprezentácie pána Polláka. Ako poslanec nemá čo ponúknuť, preto sa uchyľuje k týmto jednoduchým krokom," reagoval Mazurek.



Podľa Mazureka nič z obsahu trestného oznámenia naplnené v statuse nebolo a myslí si, že by sa mu mal Pollák ospravedlniť za tvrdenia, že hádzal kamene do žien a detí a že dlží tisíce eur na poistnom. „Za tieto klamstvá som na neho dnes podal trestné oznámenie," uzavrel Mazurek.