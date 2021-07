P. Pollák zvolal ľudskoprávny výbor k protiprávnej sterilizácii žien

Bratislava 16. júla (TASR) - Podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák (OĽANO) zvolal mimoriadne rokovanie výboru, konať sa má v stredu 21. júla. Rokovanie sa má týkať protiprávnej sterilizácie žien. Poslanci by mali vo výbore diskutovať s dvoma ženami s takouto skúsenosťou i s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou.



"Je veľmi dôležité otvoriť túto tému, ktorá sa tu neriešila roky. Hovorilo sa o nej veľa, no nikto sa doteraz nemal k činu," poznamenal Pollák. Tému podľa jeho slov nedávno otvorili aj ďalšie krajiny, kde fungovali podobné praktiky.



Patakyová poznamenala, že v porovnaní s Českou republikou zatiaľ Slovensko neprikročilo ani k symbolickému gestu ospravedlnenia. "Je neprijateľné, že Slovenská republika sa ešte stále nevyrovnala s týmto problémom. Verím, že sa posunieme o krok bližšie k náprave ujmy na neprávom sterilizovaných ženách," povedala.



Pollák ozrejmil, že protiprávne sterilizácie žien sa na Slovensku diali už od 60. rokov minulého storočia, a to rôznymi spôsobmi. Ako príklad uviedol, že nedostali od lekára úplnú informáciu alebo im súhlas s vykonaním zákroku dali podpísať pod nátlakom. Dodal, že nezákonné sterilizácie sa na Slovensku vykonávali aj po roku 2000.