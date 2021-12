P. Šajgalík oceňuje, že pandémia ukázala spoločnosti flexibilitu SAV

Bratislava 27. decembra (TASR) – Predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík oceňuje, že pandémia ochorenia COVID-19 ukázala spoločnosti, že akadémia je veľmi flexibilnou inštitúciou. Pretože samotná pandémia naštartovala aj mnoho výskumov, ktoré neboli pôvodne v pláne. Uviedol to Šajgalík pre TASR v hodnotení roka 2021.



Pandémia, ktorá mala podľa Šajgalíka krátku letnú pauzu, krajinu na jeseň opäť prekvapila a vzala vedcom možnosť naplno sa venovať práci. "Najmä sa to týka experimentálnych odborov, ktoré potrebujú ísť do terénu a zbierať vzorky. Alebo tých, ktoré musia ísť do laboratórií a vykonávať dlhodobé experimentálne pokusy alebo robiť pokusy so zvieratami, ktoré potrebujú 24-hodinovú opateru," povedal predseda SAV. Podľa neho v tomto zmysle nemohla ísť akadémia na plný výkon.



Ocenil, že pandémia ukázala spoločnosti to, že SAV je flexibilnou inštitúciou a že vďaka nej sa začalo s viacerými výskumami, ktoré neboli ani v pláne. "Nehovorím len o výskumoch v odboroch ako virológia, ale aj o výskumoch v odboroch, ako je materiálový výskum, spoločenské a humanitné vedy," povedal Šajgalík. Iniciatíva Ako sa máte, Slovensko? je podľa Šajgalíka veľmi sledovaná a myslí si, že občanom Slovenska i pomáha.