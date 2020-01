P. Šajgalík: Rok 2020 bude pre SAV rokom veľkých výziev

Bratislava 6. januára (TASR) – Rok 2020 bude pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) rokom veľkých výziev. Akadémia sa chce zamerať na prácu s mládežou, ale aj na spustenie programu na vyhľadávanie excelentných vedeckých pracovníkov. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.



"Aj keď máme v SAV výborných vedeckých pracovníkov alebo tímy rôznych vekových kategórii, dohodli sme sa, že sa musíme orientovať najmä na mladých vedeckých pracovníkov," povedal Šajgalík. Ako doplnil, spustenie programu očakáva začiatkom roku 2020 a po lete by mali byť už prví adepti, ktorí sa prihlásia. "Verím, že budú schopní pripraviť také projekty, ktoré obstoja v najväčšej konkurencii, pretože ich projekty bude vyhodnocovať medzinárodný panel expertov," konkretizoval predseda SAV. Podľa neho nepísaným kritériom bude, že projekt, ktorý bude týmto spôsobom financovaný, by mal spĺňať kritéria na ERC projekty, čo sú najprestížnejšie granty Európskej únie.



Šajgalík poukázal, že v roku 2020 sa SAV bude venovať aj práci s mládežou na stredných školách. "Nie sme schopní poskytnúť mladým ľuďom, aj keď majú o to záujem, primerané zázemie na SAV. Preto sme sa nechali inšpirovať projektom z Českej republiky s názvom Česká hlavička, ktorá je fokusovaná na stredoškolákov," povedal predseda SAV s tým, že s českými predstaviteľmi tejto aktivity sa dohodli, aby sa táto aktivita presunula aj na Slovensko a stala sa z toho Československá hlavička. Poznamenal, že mladí ľudia budú mať možnosť, ak o to prejavia záujem, pracovať v profesionálnom prostredí. "Takto by sme si vedeli aj vychovávať ľudí, ktorí by následne boli tí, ktorí by boli schopní robiť výskum na hranici poznania," povedal Šajgalík.



Podľa neho ide o výzvu, ktorá bude prospešná a verí, že sa to SAV v nasledujúcom roku podarí naštartovať.