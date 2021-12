P. Šajgalík: Rok 2021 bol pre Slovenskú akadémiu vied významný

Bratislava 26. decembra (TASR) - Rok 2021 bol pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) veľmi významný, pretože sa podarilo administratívne dokončiť proces transformácie. V hodnotení blížiaceho sa konca roka 2021 to pre TASR uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.



Všetky zákony, ktoré s procesom transformácie súviseli, boli na úrovni ministerstva školstva alebo v komunikácii s ministerstvom školstva vypracované do tej miery, že mohli ísť na rokovanie vlády a parlamentu. Tam bol zákon o verejných výskumných inštitúciách a novela zákona o SAV prijaté. Po podpise zákonov prezidentkou SR nadobudli účinnosť od 1. novembra.



"Pre SAV to znamená zakončenie dlhého procesu od rozhodnutia až po finálny stav, v ktorom sa dnes nachádzame," povedal predseda SAV. Šajgalík uviedol, že už nič nestojí v ceste tomu, aby sa SAV a jej ústavy ako celok stali verejnými výskumnými inštitúciami od 1. januára 2022. "Je to jedna z najvýznamnejších vecí, ktoré sa týkajú akadémie ako celku," dodal.



Ústavy SAV mali už v roku 2018 postupne prejsť transformáciou a mali byť zapísané do Registra verejných výskumných inštitúcií a stať sa verejnoprávnymi s možnosťou podnikať a vytvárať zisk. Podľa novely zákona o vysokých školách sa však vrátili do pôvodného stavu pred transformáciou, a to do rozpočtových a príspevkových organizácií.