P. Šajgalík: Transformácia SAV prinesie oveľa väčšiu zodpovednosť

Bratislava 31. decembra (TASR) – Transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV) prinesie oveľa väčšiu zodpovednosť. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík. Pripomenul, že transformácia pre SAV neznamená, že by sa rozpočet výdavkov štátu na akadémiu mal nejakým spôsobom meniť smerom dolu, skôr naopak, mal by rásť.



"Na druhej strane transformácia prinesie oveľa väčšiu zodpovednosť, pretože ústavy dodnes boli právnické osoby, ale spravovali majetok štátu a spravovali majetok nielen nehnuteľný (budovy), ale aj duševné vlastníctvo. Teraz sa stanú jeho vlastníkmi," povedal predseda SAV. Inštitúcia sa podľa neho dostane do úplne inej pozície. Mnoho vedomostí, ktoré vedci a akademici vedia získať, majú hodnotu, ktorá sa dá pretaviť do novej technológie, postupu, metodológie, novej medicínskej techniky a teraz budú schopní tieto vedomosti vyhľadávať a skúšať ich preniesť do praxe. "Tak, aby priniesli profit pre odberateľov, ale aj pre inštitúciu. Čiže táto zodpovednosť a nový pohľad k vedeniu ústavov je veľmi významná zmena a myslím si, že ju bude vidieť, samozrejme v nejakom čase," povedal predseda SAV.



S tým súvisí podľa Šajgalíka aj to, že sa otvárajú možnosti. "Vedenia ústavov budú iným spôsobom pristupovať k svojej personálnej politike, k výberu tém na ďalšie vedecké práce, čiže ja si myslím, že postupne dôjde ku kvalitatívnej zmene, ktorá prinesie ústavom len samé pozitíva," poznamenal. Nie všetky inštitúcie sú podľa Šajgalíka svojim výskumom nastavené tak, že budú môcť spolupracovať či už so štátom, súkromným sektorom alebo zahraničnými firmami týmto spôsobom. Ako tvrdí predseda akadémie, na ich živote by sa nemalo výrazne nič zmeniť.