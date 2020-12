P. Šajgalík: V roku 2020 sa vedcom SAV podarilo viacero úspechov

Bratislava 31. decembra (TASR) – V roku 2020 sa vedcom Slovenskej akadémie vied (SAV) podarilo viacero významných úspechov. V rozhovore pre TASR to zhodnotil predseda SAV Pavol Šajgalík.



"Významný úspech, ktorý zaznamenala aj slovenská verejnosť, bola izolácia vírusu, ktorý bol odobratý z pacientov na území Slovenskej republiky," povedal predseda SAV. Ako podotkol, vírus má v každom území svoju podobu, pretože to súvisí aj s ľuďmi a ich životným štýlom. "Slovenský vírus bol umiestnený do Európskej banky vírusov a slúži ako dobrý podklad pre tých, ktorí vyrábajú vakcínu proti vírusu," dodal.



Z pohľadu Šajgalíka sú veľmi dôležité aj iné projekty. "Minimálne okolie Bratislavy už dlhšie obdobie žije vrakunskou skládkou, kde sú znečistené spodné vody po chemických závodoch a náš Ústav geotechniky SAV vyvinul metódu, ktorá umožňuje tieto spodné vody vyčistiť," povedal Šajgalík s tým, že ústav už začal realizovať prvé pilotné testovania čistenia vody. Ako poznamenal, ide o dôležitý krok nielen pre Bratislavu, ale aj všeobecne, pretože znečistená voda je problém, ktorý hýbe celým svetom.



Za nesmierne zaujímavý výstup považuje predseda SAV aj projekt Ústavu merania SAV, ktorý vyvinul inteligentnú náplasť pre systémy na udržanie života. "Táto náplasť monitoruje stav tela," povedal Šajgalík. Ako vysvetlil, ľudia, ktorí pracujú vo vysoko stresovom prostredí a ich telo sa dostane do nebezpečenstva, tak im to náplasť oznámi.



Šajgalík ocenil aj prácu archeológov, ktorí robia napríklad archeologický výskum na Bratislavskom hrade. Pripomenul, že pod hradom našli veľký diel zuhoľnatenej drevenej hradby z prvej polovice 11. storočia. "Je to kus našej histórie, ktorá hovorí o tom, že na našom území bola už v tom čase rozvinutá spoločnosť, ktorá tu žila," poznamenal Šajgalík. Ako uzavrel, príkladov je omnoho viac.