P. Šajgalík: Získať vedeckých pracovníkov na Slovensko nie je problém

Bratislava 29. decembra (TASR) – Získať kvalitných vedeckých pracovníkov zo zahraničia na Slovensko nie je až taký problém. Dôležité je to, čo im ponúkate. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík na otázku, či je ťažké prilákať na Slovensko kvalitných vedeckých pracovníkov.



Program SASPRO 1 naznačil podľa neho, že získať kvalitných vedcov zo zahraničia na pôdu SAV nebol až taký veľký problém. "Mali sme tu 38 vedeckých pracovníkov zo zahraničia, z ktorých bolo 16 občanov zo Slovenska. Všetci títo vedeckí pracovníci pôvodom zo Slovenska zostali pracovať v SAV," povedal predseda akadémie s tým, že rovnako zostala na Slovensku aj časť vedcov zo zahraničia. Zároveň si myslí, že pôda SAV je atraktívna i pre zahraničných vedcov.



"Keď sme v SASPRO 2 vyhlásili prvú výzvu na osem pracovných miest na SAV, tak sa nám prihlásilo 55 uchádzačov. Myslím si, že nie taký ťažký problém získať kvalitných vedeckých pracovníkov na Slovensko. Dôležité je to, čo im ponúkate," povedal Šajgalík. Ako tvrdí, treba im ponúknuť nielen platové podmienky, ale i príjemné pracovné prostredie a moderne vybavené laboratóriá či možnosť pracovať na vlastných témach. "Oni neprichádzajú s projektmi iných, ale prinášajú so sebou svoje projekty. Pre SAV to má množstvo výhod a jednou z nich je, že prichádzajú s témami, ktoré vidí medzinárodná výberová komisia ako perspektívne," uviedol. Predseda SAV je vďačný za to, že v akadémii sa začínajú riešiť aj iné témy. "Takto vnášame úplne nový vietor do činnosti SAV. Neprejaví sa to len v pracovnej stránke, ale zároveň sa kolektívy internacionalizujú a získajú európskejšiu úroveň. Na druhej strane sa dostávame do súťaže aj s novými témami. Som hlboko presvedčený, že táto cesta je správna," doplnil predseda akadémie.



Podľa Šajgalíka máme na Slovensku fixnú ideu, že keď príde vedecký pracovník pracovať do inštitúcie, tak tam musí stráviť celý život. "Svetový trend je však iný. Niektorí ľudia zostávajú, ale veľká väčšina ľudí migruje a hýbe sa z inštitúcie do inštitúcie. V oblasti vedy to má v zásade svoju výhodu, pretože títo ľudia prichádzajú s novým pohľadom, metódami a nápadmi a obohacujú pokladnicu vedeckých nápadov danej inštitúcie," uzavrel.