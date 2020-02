P.Sibyla podal trestné oznámenie v reakcii na incident po mítingu ĽSNS

Bratislava 1. februára (TASR) - Pavel Sibyla z koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu podal v reakcii na incident po skončení piatkového (31. 1.) mítingu ĽSNS v Trnave trestné oznámenie. Sibyla tvrdí, že ho spolu s kolegom napadla skupinka ľudí, ktorí boli podľa neho účastníci mítingu. Podľa PS-Spolu išlo o skutok motivovaný politickou nenávisťou.



Sibyla v sobotu novinárom povedal, že skupinka útočníkov vedela, koho napadla. "Keby som to neoznámil, tak to znamená, že na budúcich protestoch si budú trúfať ešte viac," povedal na tlačovej konferencii pred sídlom Prezídia Policajného zboru v Bratislave, kde bol vypovedať.



Podľa Sibylových slov sa incident odohral v parku neďaleko od miesta konania mítingu. Jedna osoba z hlúčiku mala pokrikovať aj po lídrovi PS-Spolu Michalovi Trubanovi, napokon sa vybrala smerom k Sibylovi a jeho kolegovi. "Bolo tam strkanie, údery, chceli od nás transparenty, ja som mal jeden, odmietol som im ho vydať. Snažili sa mi ho zobrať, keď im to nešlo, tak ma jeden z nich udrel päsťou do hlavy," povedal Sibyla s tým, že napadli aj jeho kolegu a transparenty im napokon z rúk vytrhli a roztrhali.



Trnavskí policajti ešte v piatok informovali, že počas mítingu zaznamenali tri priestupky proti majetku súvisiace s poškodením vozidiel a so znehodnotením reklamného banera. Polícia tiež vyviedla z davu muža, ktorý je podozrivý z poškodzovania cudzej veci - fotoaparátu v hodnote 3000 eur. Došlo aj k zraneniu jednej osoby.



Na míting na Námestie SNP v Trnave prišlo v piatok zhruba 500 prívržencov organizátora, svoje nesúhlasné postoje voči strane prišlo vyjadriť okolo tisíc Trnavčanov. Obe skupiny oddeľovali policajné zábrany.