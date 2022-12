P. Soukup: Rozdelenie Československa nás paradoxne viac zblížilo

Bratislava/Praha 31. decembra (TASR) - Rozdelenie spoločného štátu neviedlo k odcudzeniu, ale naopak k väčšiemu zblíženiu Čechov a Slovákov. Je o tom presvedčený český herec a jeden z najznámejších dabérov Pavel Soukup, pre ktorého malo rozdelenie bývalej Českej a Slovenskej republiky pred tridsiatimi rokmi zvláštnu príchuť. Podpísal sa pod to fakt, že Soukup sa narodil 31. decembra. "Takže pred tridsiatimi rokmi, v deň, keď som oslavoval výročie svojho narodenia, sa skončil život spoločného štátu," pripomenul.



Jedným dychom však zdôraznil, že sa tým neskončila česko-slovenská vzájomnosť. "Paradoxne tým, že sme sa rozdelili, sme sa viac stmelili. Pretože sme prestali s výčitkami jeden voči druhému, prestali sme sa zaoberať tým, kto na koho dopláca," vysvetlil svoje presvedčenie v rozhovore pre TASR. "Rozdelením sme založili naše vzťahy na úplne inej, úprimnej rovine, a práve to nás a naše priateľstvo zblížilo ešte viac," vyhlásil dabingový herec, ktorý svoj hlas prepožičal najväčším filmovým hviezdam vrátane Roberta Redforda či Arnolda Schwarzeneggera.



Soukup priznal, že stále živo sleduje dianie na Slovensku, teší ho zároveň, že pri návšteve Slovenska sa necíti ako v zahraničí. "Keď som nakrúcal film v Bratislave, vôbec som si neuvedomil, že som v zahraničí. Dokonca som najprv ani nemal peniaze na kávu, lebo som zabudol, že na Slovensku sú eurá. Ale keď som sa prešiel po Bratislave a pobudol pri Dunaji, vôbec som sa necítil, ako niekde v cudzine. Práve naopak, bolo to akoby som bol vedľa, u kamarátov," dodal Soukup, ktorý v sobotu (31. 12.) oslavuje svoje 74. narodeniny.