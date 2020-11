Stachura: Do projektu zdravotník v zálohe sa zatiaľ zapojilo 57 ľudí

Bratislava 20. novembra (TASR) – Do projektu ministerstva zdravotníctva "zdravotník v zálohe" sa zatiaľ zapojilo 57 ľudí, ide o 30 lekárov a 27 sestier. V piatok to uviedol počas tlačovej konferencie štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura.



"Projekt je založený na vzájomnej pomoci medzi nemocnicami, ktoré poskytnú údaje do novovytvorenej databázy zdravotníckych pracovníkov," vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Ako doplnil, vytvoria záložné tímy a budú k dispozícii zdravotníckemu zariadeniu na preklenutie krátkodobej kritickej situácie z dôvodu nedostatku personálu. Účasť v projekte je výlučne na báze dobrovoľnosti a nemocnice môžu databázu priebežne dopĺňať.



Do projektu sa podľa Stachuru zatiaľ zapojilo 13 zdravotníckych subjektov. Databázu bude rezort zdravotníctva priebežne aktualizovať a je otvorená pre všetkých nových záujemcov z radov poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Stachura predstavil aj novovzniknutý informačný portál www.covidvnemocniciach.sk. Ten je podľa neho určený najmä pre nemocnice, zdravotníkov a študentov zdravotníckych škôl. Na portáli sú k dispozícii informácie o aktuálnej obsadenosti lôžok, ďalej majú nemocnice prostredníctvom tohto portálu možnosť požiadať o doplnenie materiálno-technického zabezpečenia, či zverejniť akútne personálne požiadavky. "Ide o portál predovšetkým pre odbornú verejnosť," dodal Stachura.