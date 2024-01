P. Stachura: Problémy v zdravotníctve sa prehlbujú

Bratislava 8. januára (TASR) - V zdravotníctve v uplynulom roku nedošlo k zlepšeniu. Problémy sa prehlbujú vo všetkých oblastiach. Pre TASR to zhodnotil poslanec parlamentu Peter Stachura (KDH). Poukázal pritom na to, že v tomto roku bude rezort čeliť veľkému množstvu výziev. Programové vyhlásenie vlády (PVV) pre zdravotníctvo je však podľa neho málo ambiciózne a neprináša ozdravný plán, ktorý bude treba realizovať v horizonte najbližších rokov.



"V zdravotníctve sa problémy prehlbujú vo všetkých oblastiach. Zhoršuje sa dostupnosť služieb, vyberajú sa neregulované poplatky, zdravotníctvo sa stáva stále menej solidárne. Kvalitu a dostupnosť si musíme vybavovať a kupovať. Toto sú veľmi negatívne javy, ktoré vplývajú na nespokojnosť obyvateľov so systémom ako celkom. Zároveň sa nám nedarí redukovať prebytočné návštevy u lekárov, racionálne využívať laboratórne testy a zobrazovacie techniky a nedarí sa nám ani dobre manažovať pacienta s využitím informačných technológií," skonštatoval.



Za najväčšie negatívum vlaňajška Stachura považuje nestabilitu v systéme. Poukázal na výmeny ministrov, štátnych tajomníkov či riaditeľov nemocníc. Zdravotníctvu sa tak podľa neho nebolo možné venovať koncepčnejšie. S niektorými krokmi predchádzajúceho vedenia rezortu sa nestotožňuje. "V prípade Vladimíra Lengvarského došlo k zanedbaniu manažmentu pri pláne obnovy, čoho následkom bolo pozastavenie výstavby nemocnice na bratislavských Rázsochách," poznamenal. Michal Palkovič zase podľa neho nemal politickú podporu parlamentu. Za pozitíva vlaňajška poslanec označil obmedzenie zisku zdravotných poisťovní, otvorenie bratislavskej nemocnice Bory aj ukončenie pandémie ochorenia COVID-19.



Zdravotníctvo čaká v roku 2024 podľa neho množstvo výziev. Za prvoradú označil implementáciu plánu obnovy. "Aby sa ponúkané finančné prostriedky zmysluplne využili," podotkol. Urýchlene treba podľa neho modernizovať krajské a koncové nemocnice, centrálne ich riadiť a vyžadovať vyrovnané hospodárenie. Za prioritu považuje tiež stabilizáciu personálu a optimalizáciu siete všeobecných a špecializovaných ambulancií. Treba sa podľa neho zamerať aj na oblasť digitalizácie. "Aby sme mohli lepšie merať a porovnávať indikátory kvality a viac honorovať," povedal.



Väčšiu pozornosť si podľa Stachuru zaslúži aj lieková politika. "Musíme zredukovať náklady na bežné lieky v jednotlivých terapeutických skupinách a ušetrené zdroje investovať do inovatívnych liekov s pridanou hodnotou pre pacienta. Rovnako bude potrebné zamyslieť sa nad súčasným referencovaním liekov," uviedol. Treba podľa neho tiež rozvíjať komunitnú zdravotno-sociálnu starostlivosť s akcentom na čo najdlhšiu sebestačnosť občanov v ich prirodzenom prostredí.