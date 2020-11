P. Stachura: Situácia v nemocniciach je veľmi variabilná a lokálna

Bratislava 20. novembra (TASR) - Situácia v nemocniciach na Slovensku je aj v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu veľmi variabilná a lokálna. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Peter Stachura. Priznal, že na niektorých miestach je situácia zvládaná s vypätím síl. Odmieta však tvrdenia, že rezort situáciu neriadi.



"Uvedomujeme si, že situácia na Slovensku je veľmi variabilná, lokálna. V niektorých miestach Slovenskej republiky túto situáciu zvládame len s vypätím všetkých síl zdravotníkov, sestier, lekárov a tých, ktorí sa starajú o našich pacientov," povedal Stachura.



Na margo vyjadrení, že ministerstvo situáciu neriadi, poznamenal, že funguje krízový tím ľudí a odborníkov. Denne monitorujú aktuálny stav vo všetkých nemocniciach, vyhodnocujú údaje a pričiňujú sa o to, aby nemocnice "napätú situáciu zvládli." Zdôraznil, že sú si vedomí toho, že sa treba postarať o pacientov s ochorením COVID-19, rovnako tak o tých, ktorí toto ochorenie nemajú, ale vyžadujú si okamžitú liečbu v nemocniciach. Na prácu tímu je podľa vlastných slov hrdý.



Obsadenosť lôžok pripravených pre pacientov s ochorením COVID-19 je naplnená na 50 percent, evidované sú však veľké regionálne rozdiely, na ktoré sa regionálne reaguje. V prípade kyslíkových lôžok boli, prípadne sú na tom najhoršie Prešovský a Žilinský kraj, opatreniami sa ale situácia pomaly zlepšuje. Relatívne stabilne je na tom Banskobystrický a Bratislavský kraj, rovnako aj Trnavský kraj. Situácia sa začína trocha dramatizovať v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Obdobné údaje sú k dispozícii aj prípade pacientov vyžadujúcich si umelú pľúcnu ventiláciu. V súčasnosti je zároveň podľa Stachuru v slovenských nemocniciach práceschopných vyše 87 percent sestier a vyše 93 percent lekárov.



"Nechceme sa dať ukolísať na týchto dátach. Uvedomujeme si, že sú tu nemocnice, ktoré tento stav pociťujú lokálne veľmi dramaticky," povedal Stachura s tým, že mierne klesá krivka s počtom infikovaného personálu v nemocniciach.



Súčasťou krízového tímu pre nemocnice je aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré zabezpečuje v čase pandémie viaceré činnosti nad rámec bežných úloh. Ide najmä o koordináciu transportov pacientov s ochorením COVID-19 medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami. "Kľúčoví sú kritickí pacienti na umelej pľúcnej ventilácii. To sú tí najťažší pacienti," poznamenal riaditeľ operačného strediska Michal Weinciller.



V novembri zriadili zároveň operačné stredisko pre podporu transportu pacientov medzi nemocnicami, ktoré slúži na preklady a presuny kritických pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Najviac zaťažené boli regióny okresov Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Čadca a Bardejov. Pacienti sa presúvali do regiónov s väčšími kapacitami, teda do nemocníc v Žiline, Martine, Ružomberku, Svidníku, Košiciach a Michalovciach. Zabezpečujú sa tiež presuny pacientov s ochorením COVID-19, ale nevyžadujúcich si umelú pľúcnu ventiláciu.