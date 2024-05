P. Stachura: Z. Dolinková nie je pripravená viesť rezort zdravotníctva

Bratislava 9. mája (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) nie je pripravená viesť taký zložitý rezort. Uviedol to poslanec Peter Stachura (KDH) na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR k jej odvolávaniu. Stachura je jedným z poslancov, ktorí podali návrh na vyslovenie nedôvery Dolinkovej.



Šéfke rezortu vyčítal nečinnosť pri riešení akútnych problémov v zdravotníctve. Akútne mala podľa jeho slov riešiť problémy v ambulantnom sektore, situáciu so sestrami či zadlžovaním nemocníc. Skritizoval ju za to, že nevypočula viaceré ich návrhy. "Celý rezort zdravotníctva je veľmi veľký, komplikovaný, komplexný, ale nám chýba snaha, vízia," podotkol.



Stachura tiež poznamenal, že Dolinková svojimi krokmi ohrozuje projekty financované z plánu obnovy. Upozornil na možné zvýhodňovanie finančných skupín. Namieta tiež zaradenie dvoch zdravotníckych zariadení do vyššej úrovne v sieti nemocníc. Skritizoval aj jej rozhodnutie o výmene manažmentu pri projekte výstavby novej martinskej nemocnice.



Poslanec šéfke rezortu vyčítal aj nedostatočnú komunikáciu a chaotické riadenie. Nesúhlasí ani so zámerom zmeny lokality novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.