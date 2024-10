P. Šuca: Rokovanie výboru na kontrolu SIS bude na budúci týždeň

Bratislava 17. októbra (TASR) - Mimoriadne rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS, ktoré sa má týkať jej činnosti v súvislosti s vyšetrovaním okolností atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), sa má uskutočniť v stredu (23. 10.) o 7.00 h. O deň neskôr je naplánované riadne rokovanie výboru, ktoré sa má týkať informácie riaditeľa SIS Pavla Gašpara o bezpečnostných rizikách v súvislosti s politickým extrémizmom. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec NR SR za Smer-SD a podpredseda výboru Peter Šuca.



Upozornil, že súčasťou mimoriadneho rokovania má byť podľa požiadavky opozície aj informácia, vo verejnosti označovaná ako správa SIS k atentátu na premiéra. "Nikto nevie, či takáto správa vôbec existuje," upozornil Šuca, ktorý navyše poukázal na to, že i v prípade existencie správy nie sú poslanci prijímateľmi oprávnenými zo zákona. Na tento fakt upozorňovali podľa neho aj samotní opoziční poslanci, nerozumie preto požiadavke opozície o sprístupnenie daného materiálu.



Vo štvrtok sa má uskutočniť podľa jeho slov riadne rokovanie výboru, ktoré sa má týkať správy SIS o bezpečnostných rizikách súvisiacich s politickým extrémizmom. Túto správu si mal vyžiadať ešte 2. októbra predseda poslaneckého klubu PS a člen výboru Martin Dubéci. "Pán Dubéci žiadal od riaditeľa SIS informáciu o politickom extrémizme a tam bola priamo debata o atentáte na premiéra," uviedol Šuca. Považuje za logické, že informácia sa bude týkať aj atentátu ako prejavu politického extrémizmu. Avizoval, že v prípade vážnych zistení pristúpi výbor k ďalším krokom. "Ak sa uznesieme na tom, že informácie sú natoľko závažné, že je potrebné spracovať správu SIS, požiadame o vypracovanie takejto správy pre prijímateľov zo zákona, teda aj predsedovi parlamentu," upozornil Šuca.



Poslanec za Smer-SD Richard Glück ostro odmietol vyjadrenie opozície o zneužívaní SIS predsedom vlády pri vyšetrovaní atentátu. Upozornil na to, že premiér ako poškodená osoba má prístup k celému vyšetrovaciemu spisu. "Ak má niekto prístup k celému spisu, kde sú zhromaždené informácie od všetkých spravodajských služieb a orgánov činných v trestnom konaní, nevidím logiku v tom, aby požadoval od SIS čiastkové informácie, ktoré poskytne v rámci súčinnosti vyšetrovania," argumentoval.



Opozičná SaS naopak nezrovnalosti okolo správy SIS o atentáte na premiéra Roberta Fica vníma ako potvrdenie toho, že sa premiér i koalícia chystajú správu o atentáte zneužiť proti opozícii. "Už v máji sme volali po zriadení medzinárodnej vyšetrovacej komisie, pretože obava zo zneužitia atentátu bola na mieste. Dnes je jasné, prečo s takouto komisiou vládna koalícia nesúhlasila a prečo potrebovala narýchlo vytvoriť vymyslené zámienky na odvolanie Márie Kolíkovej," povedal predseda SaS Branislav Gröhling.



Opozícia sa obáva zneužitia SIS v súvislosti s vyšetrovaním okolností atentátu na premiéra 15. mája v Handlovej. S koalíciou sa prie o to, akým spôsobom bola do vyšetrovania angažovaná SIS.