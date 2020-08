Vačok: Únos prezidentovho syna je špecifikom a obrovskou hanbou SR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Zavlečenie syna slovenského exprezidenta Michala Kováča mladšieho do Rakúska je špecifikom Slovenska a je obrovskou hanbou, že sa na únose podieľali osoby zo štátnych orgánov. Povedal to pre TASR bývalý vyšetrovateľ a v súčasnosti obhajca Peter Vačok pri príležitosti 25. výročia únosu, ktoré uplynie v pondelok (31. 8.).



"Obdobie po roku 1989, aj keď je to obdobím, ktoré pre mnohých naplnilo veľké očakávania, má aj svoje temné stránky. Jednou z nich je obrovský nárast trestnej činnosti. Boli to zločinecké organizácie, veľa násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Špecifikum tohto obdobia je aj trestná činnosť úplne iného charakteru, a to je zavlečenie syna prezidenta SR. Taký prípad som osobne nikdy v živote nezažil a myslím si, že nikto, kto žije v tomto štáte. Je to špecifikum pre SR," pripomenul Vačok, ktorý bol jedným z vyšetrovateľov tohto trestného činu.



"Na druhej strane je aj obrovskou hanbou, že sa na takomto trestnom čine podieľali osoby, ktoré boli začlenené do štátnych orgánov štátu, kde práve bol prezidentom otec priameho poškodeného, voči ktorému bol tento trestný čin nasmerovaný," zdôraznil.



"Možno nikto by nemal mať taký záujem ako ja na objasnení, respektíve usvedčení páchateľov tohto trestného činu, pretože som bol priamo zainteresovaný ako vyšetrovateľ. Vo vyšetrovaní sa nemohlo pokračovať z dôvodu zneužitia amnestií, neochoty na prokuratúre a, samozrejme aj z politiky vyšetriť tento trestný čin. Na druhej strane musím vychádzať aj z toho, že máme nejaký účel trestu, vôbec účel trestného konania, a po viac ako štvrťstoročí postaviť niekoho a vyvodzovať mu trestnoprávnu zodpovednosť a ešte v situácii, keď rozhodujú medzinárodné súdy a inštitúcie, tak neviem si predstaviť skôr ako po 30 rokoch zmysluplné rozhodnutie na slovenských súdoch," uviedol na margo toho, či je možné po dlhých rokoch páchateľov právoplatne odsúdiť. Domnieva sa, že účel to nemôže plniť žiadny.



Syn slovenského prezidenta bol násilne zavlečený do rakúskeho Hainburgu 31. augusta 1995. Z organizovania činu bola od počiatku podozrievaná Slovenská informačná služba (SIS) exriaditeľa Ivana L.



Amnestie expremiéra Vladimíra Mečiara vyhlásené v roku 1998 pre páchateľov boli zrušené poslancami Národnej rady SR až 5. apríla 2017. Prípadom sa začal zaoberať Okresný súd Bratislava III. Ten v júni 2019 konanie vo veci Ivana L. a spol. prerušil s tým, že predloží Súdnemu dvoru EÚ na rozhodnutie prejudiciálne otázky. Stanovisko Súdneho dvora EÚ považuje za nevyhnutné na ďalší procesný postup vo veci.