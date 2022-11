P. Visolajský: Stabilizačný príspevok nepomôže situácii v nemocniciach

Bratislava 24. novembra (TASR) - Stabilizačný príspevok, ktorý zdravotníkom ponúka vláda, ak neodídu, nemocniciam nepomôže z dlhodobého ani krátkodobého hľadiska. Vyhlásil to šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský pred začiatkom štvrtkových rokovaní na ministerstve zdravotníctva. Odborári podľa jeho slov boli ešte do stredajšej (23. 11.) tlačovky vlády presvedčení, že smerujú k dohode.



Visolajský zdôraznil, že zo strany LOZ nepribudli žiadne nové požiadavky. "Žiadne ďalšie milióny eur sme nežiadali, žiadne požiadavky nepribudli. My sme sa s ministerstvom zdravotníctva bavili technicky o pracovných zmluvách, o veciach, ktoré sú dnes vo vyšších kolektívnych zmluvách, pracovných kolektívnych zmluvách, či by bolo možné ich dať aj do pracovných zmlúv," priblížil. O nových požiadavkách hovoril minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Odborársky predák reagoval, že išlo o čisto technickú debatu mimo ôsmich požiadaviek LOZ. "Ministerstvo zdravotníctva povedalo, že s tým nemá problém. Súhlasilo s tým, ale nie sú to žiadne nové peniaze navyše, to sú dezinformácie a klamstvá," vyhlásil Visolajský. Zopakoval, že cieľom LOZ je aj naďalej dospieť k dohode tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť v nemocniciach. Matoviča kritizuje za spôsob komunikácie, tvrdí, že ničomu nepomáha. "Boli sme v tom, že smerujeme k dohode, včerajšia tlačovka je pre ľudí nepochopiteľná," skonštatoval.



Vláda ponúkla zdravotníkom, ktorí ostanú v nemocniciach, stabilizačný finančný príspevok. Snaha o podpísanie memoranda s LOZ podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) nateraz stroskotala.