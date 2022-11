P. Visolajský: V stredu máme dostať od vlády ponuku

Bratislava 22. novembra (TASR) - Lekári by mali v stredu (23. 11.) dostať ponuku, v ktorej majú byť spracované prísľuby vlády na základe požiadaviek lekárov. Informoval o tom predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.



"Zajtra máme dostať ponuku. Sme ochotní prísť každý deň, aby sme dospeli k dohode. Bez 2100 lekárov nemôžu nemocnice fungovať," uviedol šéf LOZ. Rokovania odborárov s lekármi budú pokračovať aj v utorok popoludní.



Finálnu ponuku vlády k platom lekárov Visolajský ako konečnú nevníma. "Neuzatváral by som to ako konečnú ponuku vlády, robíme všetko pre to, aby sme sa vo všetkých požiadavkách stretli na nejakom kompromise. To, čo nás delí od kompromisu v otázke platov, je 40 miliónov eur. Čo je v rozpočte zdravotníctva naozaj zanedbateľná čiastka," skonštatoval.



V rokovaniach na Ministerstve zdravotníctva SR vláda a LOZ pokračujú po tom, ako pondelkových (21. 11.) desať hodín diskusie neprinieslo dohodu. V otázke platov lekárski odborári žiadajú navýšenie koeficientu za odpracované roky. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) túto ponuku odmieta, tvrdí, že vláda ponúkla maximum, čo rozpočet dovolí.