Piatok 10. apríl 2026
P. Záleská nebude reagovať na vyjadrenia predstaviteľov Smeru

.
Na snímke zľava podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar, predseda vlády SR Robert Fico a poradca predsedu vlády Marek Para počas tlačovej konferencie k aktuálnym politickým témam v Bratislave 10. apríla 2026. Foto: TASR - Dano Veselský

Premiér avizoval, že podávajú trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Záleská nebude reagovať na piatkové vyjadrenia premiéra Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (obaja Smer-SD). Uviedla to v reakcii pre TASR.

„Nebudem reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb, či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je dôležité, čo odznie v súdnej sieni a nie na tlačových besedách alebo v médiách,“ povedala Záleská.

Premiér avizoval, že podávajú trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Tvrdí, že Záleská v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. rozhodovala zaujato a išla do prípadu s tým, že ho nenávidí. Odvoláva sa na dovolací rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý v decembri 2025 zrušil rozsudok NS SR, ako aj rozsudok ŠTS. Chce tiež, aby minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal disciplinárku na Záleskú.

Najvyšší súd 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana K. Zrušil rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021.

NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.
.

