P. Záleská nebude reagovať na vyjadrenia predstaviteľov Smeru
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Záleská nebude reagovať na piatkové vyjadrenia premiéra Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (obaja Smer-SD). Uviedla to v reakcii pre TASR.
„Nebudem reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb, či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je dôležité, čo odznie v súdnej sieni a nie na tlačových besedách alebo v médiách,“ povedala Záleská.
Premiér avizoval, že podávajú trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Tvrdí, že Záleská v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. rozhodovala zaujato a išla do prípadu s tým, že ho nenávidí. Odvoláva sa na dovolací rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý v decembri 2025 zrušil rozsudok NS SR, ako aj rozsudok ŠTS. Chce tiež, aby minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal disciplinárku na Záleskú.
Najvyšší súd 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana K. Zrušil rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021.
NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.
