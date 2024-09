P. Žiga apeloval na návrat slušnosti do rokovacej sály

Bratislava 25. septembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený jej vedením, apeloval na návrat slušnosti do rokovacej sály parlamentu. Urobil tak po začatí rokovania, ktoré bolo v stredu poobede prerušené pre vykázanie poslankyne Lucie Plavákovej (PS) pre nálepky na jej počítači. Vyzval aj na slušnosť mimo rokovacej sály.



"Verím, že vrátime slušnosť a korektnosť v rámci rokovacej sály a v rámci rokovania parlamentu. Verím, že nájdeme modus operandi na to, aby sme vedeli rokovať o bodoch, ktoré naozaj zaujímajú slovenskú verejnosť. Nepovažujem za úplne normálne, že tu celý deň riešime nálepky na počítači," poznamenal.



Žiga informoval, že incidentu, keď bola Plaváková vykázaná zo sály pre nálepky na počítači, ktoré mali byť podľa podpredsedov NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD) a Andreja Danka (SNS) v rozpore s rokovacím poriadkom, sa venovalo aj poslanecké grémium. Avizoval, že požiadajú ústavnoprávny výbor NR SR, aby pripravil jasné stanovisko o tom, ako vykladať jednotlivé ustanovenia rokovacieho poriadku. "A potom požiadam vo štvrtok (26. 9.) ráno poslanecké grémium, aby sme si k tomu sadli a urobili minimálne nejakú gentlemanskú dohodu na tom, aké pravidlá budú a nebudú platiť," uviedol.



Odsúdil aj vulgárne vyjadrenia mimo rokovacej sály. "Myslím si, že takto by sa vzdelaní a inteligentní ľudia nemali správať voči sebe," podotkol. Poukázal na to, že vyjadrovanie poslancov mimo pléna NR SR nevie ovplyvniť. Prízvukoval im však, aby dodržiavali základné pravidlá slušnosti.



Zvolanie ústavnoprávneho výboru hneď v stredu večer nemá podľa Františka Mikloška (KDH) zmysel. Upozornil na to, že členovia výboru nie sú dostatočne pripravení a nemajú podklady. Požiadal o odloženie výboru na neskôr. Opozícia zároveň vyzvala poslanca Rudolfa Huliaka (SNS), aby sa ospravedlnil za urážlivé, vulgárne a ponižujúce výroky na margo Plavákovej. Zuzana Števulová (PS) na návrh štyroch opozičných poslaneckých klubov navrhla zaradiť na rokovanie uznesenie na odsúdenie daných výrokov, čo parlament neschválil. Huliak sa následne v pléne ospravedlnil všetkým ženám, ktorých sa jeho vyjadrenia dotkli.