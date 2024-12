P. Žiga: Hlas-SD je zastabilizovaný, stala sa z neho sebavedomá strana

Bratislava 29. decembra (TASR) - Koaličný Hlas-SD je sebavedomou stranou, z hľadiska prieskumov preferencií je zastabilizovaný. Uviedol to pre TASR člen predsedníctva Hlasu-SD a podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga. Nesúhlasí s tvrdením o približovaní sa Hlasu-SD a Smeru-SD. S prácou lídra Matúša Šutaja Eštoka je spokojný. Pripúšťa, že má iný pohľad na politiku ako jeho predchodca, zakladateľ Hlasu-SD Peter Pellegrini, ktorý prešiel do prezidentského úradu. Šutaj Eštok v rozhovore pre TASR skonštatoval, že sa nebráni zodpovednosti za poslanecký klub strany.



Žiga odmieta tvrdenia, že by bol Šutaj Eštok "hovorcom" premiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica. "Myslím si, že Hlas je sebavedomá, ešte relatívne mladá strana, máme 4,5 roka. Matúš je od začiatku súčasťou tímu, ktorý vznikol v roku 2020, a na návrhu, že on bude predsedom, sa jednohlasne zhodlo celé vedenie strany Hlas a získal drvivú väčšinu Hlasu aj na sneme, kde bol zvolený," povedal Žiga v rozhovore pre TASR s tým, že Pellegrini, ktorý zakladal Hlas-SD, mal iný pohľad na robenie politiky, keďže v politike je už 20 rokov a prešiel si postupne všetkými stupňami riadenia politiky.



"Matúš je ešte mladý politik, ktorý v politike nie je možno tak dlho a má svoj pohľad na riešenie vecí a toto celé musí ešte sadnúť," myslí si Žiga. "Je úplne prirodzené, že keď sa vymení líder, aj strana si musí zvyknúť na nového lídra a toto sa momentálne v Hlase deje a myslím si, že, že ideme dobrým smerom," doplnil s tým, že si nevie predstaviť výmenu lídra v strane. "Táto otázka vôbec nie je na stole," povedal.



Hoci podľa Žigu nie sú preferencie jasným zrkadlom, ukazujú, že Hlas-SD je zastabilizovaný a hýbe sa na úrovni percent, ktoré získal vo voľbách. "Je otázka času, kedy sa nastavia mechanizmy v rámci strany tak, že aj v rámci poslaneckého klubu bude nastavený mechanizmus komunikácie, aby sme 'vyštrngali' všetky otvorené otázky a šli úplne jednotnou líniou," skonštatoval. Poslanecký klub Hlasu-SD je podľa neho zodpovedný a chce mu poďakovať za jeho prácu.



Žiga odmieta vplývanie Pellegriniho na chod strany. Nerobí tak podľa neho ani na operatívnej ani strategickej úrovni. "Založil stranu, má osobné kontakty s každým z nás, ktorí sme vo vedení strany a ktorí sme aj v parlamente a ľudská interakcia sa nedá vylúčiť," skonštatoval s tým, že jeho vzťah k strane je len o tom, že má s členmi ľudské vzťahy. "To nie je o tom, že má nejaký záujem alebo že vstupuje do riadenia strany," doplnil.



Šutaj Eštok pre TASR zdôraznil, že sa zodpovednosti za poslancov Hlasu-SD nebráni, no zopakoval, že potrebné je dodržiavanie koaličnej zmluvy všetkými koaličnými partnermi. V opačnom prípade dávajú návod všetkým 79 poslancom, aby pre nich vybraný úsek koaličnej dohody neplatil. Poslanci Hlasu-SD vedú podľa neho otvorenú debatu s ministrom cestovného ruchu a športu Dušanom Keketim (nominant SNS) v súvislosti s podporou legislatívy týkajúcej sa športu.