P. Žiga: NR SR je pripravená pomôcť riešiť situáciu s povodňami

Bratislava 16. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR je pripravená pomôcť riešiť povodňovú situáciu na Slovensku. V prípade, že vláda bude chcieť zmeniť príslušné zákony, zaradí ich okamžite na rokovanie. Uviedol to podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga (Hlas-SD). TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



"NR SR je rozhodne pripravená kedykoľvek podať pomocnú ruku a vyjsť v ústrety pri riešení povodňovej situácie. Chceme predovšetkým pomôcť ľuďom, ale aj mestám a obciam v zložitom období," poznamenal Žiga. V mene všetkých poslancov poďakoval všetkým bojujúcim so záplavami. Verí, že situáciu sa vďaka nim podarí zvládnuť s čo najmenšími škodami.



Nepriaznivé počasie komplikuje situáciu najmä na Záhorí a v Bratislave. Viaceré obce a mestá hlásia vyliate korytá vodných tokov, zaplavené ulice, záhrady a pivnice rodinných domov. Voda má kulminovať od pondelka podvečera do utorka (17. 9.) rána. Výška hladiny rieky Dunaj má podľa slov bratislavského primátora Matúša Valla dosiahnuť v centre 936 centimetrov. Postavené sú už protipovodňové zábrany.